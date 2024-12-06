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違規帶動植物產品入境 寵物凍乾1年多罰近千萬

中央社／ 台北6日電
松山機場內各處設有標語，提醒旅客勿攜帶動植物或其產品入境，並由檢疫犬以嗅覺檢查旅客行李。圖／聯合報系資料照片
松山機場內各處設有標語，提醒旅客勿攜帶動植物或其產品入境，並由檢疫犬以嗅覺檢查旅客行李。圖／聯合報系資料照片

年底採購熱季到，防檢署今天提醒，跨境網購、返國入境，若被查獲違規輸入動植物產品，最高罰新台幣100萬元，且近1年多快遞寵物凍乾受罰已逾百起、共罰近千萬元，切莫觸法。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞指出，時值感恩節、黑五購物節、雙12購物節及耶誕節等網路購物熱季，出國旅遊者也多，提醒消費者及旅客千萬不要違規攜帶、快遞或郵寄動植物產品入境，萬一被查獲違規輸入動植物產品，最高可罰100萬元。

防檢署副署長徐榮彬說，由於各國疫情不同，且台灣已獲世界動物衛生組織（WOAH）認可為非洲豬瘟非疫國，輸入方式、產品樣態、產品來源地的疫情等條件不同，罰鍰都會不同，特別是涉及非洲豬瘟疫區，第2次違規攜帶其豬肉產品入境就會罰100萬元。

他舉例，近年許多飼主跨境購買寵物食品給毛小孩吃，其中凍乾很熱門，遭罰件數1年多來已超過100件，包含112年快遞違規輸入63件、共罰469萬元，113年到10月底止快遞違規輸入79件、共罰516.5萬元，實在得不償失，請民眾注意。

防檢署補充，首次查獲輸入動物產品者，會被處以至少5萬元罰鍰；而自境外輸入寵物食品，必須符合檢疫條件，以目前最夯的犬貓食用凍乾來說，也不例外，輸入國或製造工廠必須申請並獲防檢署核准才能輸入，才不會引入境外惡性動物傳染病，以保障毛小孩的食安。

寵物 毛小孩 非洲豬瘟

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