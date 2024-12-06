長照3.0擬擴大給付 民團籲評估照顧人力、納入外配

長照2.0明年底落日，衛福部規畫長照3.0將於2026年至2036年實施，且對象納入腦中風、癌末病人與取得永久居留權的中階外籍人力。對此，南洋台灣姊妹會秘書長陳雪慧說，衛福部明確表態納入外籍人士，卻漏掉在台奉獻、照顧台灣人一生的婚姻移民，令人遺憾。

陳雪慧說，據內政部調查，39%婚姻移民在台居住超過20年，長期居住台灣的外籍配偶，已是台灣家庭、社會一份子，雖可使用健保資源，但因不具台灣身分證，長期被排拒於長照服務之外，他們不僅有納稅，也對台灣家庭有所貢獻，是台灣人的配偶、母親，在討論開放外國人使用長照資源時，不應獨漏婚姻移民。

隨著在台時間拉長，許多外籍配偶開始步入中老年，使用醫療、長照服務的需求漸增。陳雪慧表示，中老年婚姻移民除在就醫時容易遭遇語言不通，不熟悉醫療專有名詞的問題外，也常面臨失能、失智，不具身分證讓她們無法使用身障、長照資源，也得不到低收、中低收的社會救助，生活陷入窘境，「一輩子照顧台灣人，倒下時福利之度卻無法支持她們」。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，長照3.0擴大服務對象是好事，但未討論到尚未取得身分證新住民，讓來台長期照顧家人、公婆的新住民外配，晚年卻無法取得服務，相當可惜。她也提醒，衛福部必須謹慎評估，擴大服務對象所需照顧人力，並設法補足缺口。

陳景寧表示，家總常接到民眾電話，發現長照2.0最大缺口是癌症末期患者，因長照評估是看失能程度，而非疾病類別，這群病人一直處於灰色地帶，本次納入值得肯定，是正確方向。

依長照服務法，失能或預期失能6個月以上民眾，才符合長照資格。陳景寧說，失能6個月以上的腦中風病人已在長照給付對象，問題出在腦中風必須早期介入、賦能，在黃金復原期提供服務，有助減緩失能程度，避免患者變成長照永久適用對象，6個月空窗期的制度設計，恐會漏接民眾。

對此，衛福部長照司副司長吳希文表示，現行長照2.0規定，失能者65歲以上，或取得身障證明才能獲得服務，但過去接獲反應，有些腦中風患者年齡不到65歲，失能程度也不見得達到身障證明標準，但這群人仍需要照顧，因此在長照3.0時放寬，至於6個月的失能定義是否放寬，仍要搜集意見討論。