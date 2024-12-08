了解6大失智症徵兆助及早治療 這些細節超容易被忽略



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「失智症徵兆」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大失智症徵兆。

失智症是一種會影響記憶、思考、判斷及日常生活能力的疾病。由於其初期徵兆如記憶力衰退、情緒起伏大等較不易察覺，常被誤以為是單純的「年老健忘」而遭到忽略，導致病情惡化，影響患者及其家人的生活品質。因此察覺那些細微但重要的徵兆，是幫助患者及早發現並做出應對、延緩失智症的關鍵。

忘記家人名字可能是失智前兆！長輩「性情大變」要留意並避免直接衝突

▲ 網友熱議6大失智症徵兆 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「失智症徵兆」相關話題的討論，可以發現最多人提醒務必注意「記憶力衰退」的狀況。失智症是一種大腦功能受損的疾病，與一般的正常老化、健忘不同，隨著時間推移可能會失去生活自理能力。

有醫師示警「失智患者的明顯特徵就是短期記憶力嚴重衰退、注意力難以集中」，若發現家中長輩時常忘東忘西，「找不到東西像是鑰匙、遙控器那類的」，不妨再多觀察健忘的頻率及狀況，如果連「家人的名字都會叫錯」，時常忘記理應記得的事情，甚至影響到日常生活，則有蠻大的可能是失智症初期的症狀，建議及早就醫診斷。

除了記憶力減退的問題，若發現長輩「情緒與個性」有明顯轉變，如情緒起伏變大，或突然變得孤僻、暴躁等，也要留意失智症的風險。

便有網友無助表示爸爸「最近開始會生氣，吵著要去早就不在的地方」，疑似是失智症狀並請益該如何是好，引來留言建議「不要去否認、和他吵他說的事，用其他事轉移注意力」，會發生突如其來的情緒變化，除了是因為腦部受損外，也與病人本身有「病識感」，依稀能意識到自己腦部正發生病變有關，因此當下應避免與患者發生直接衝突以免加深他們的不安，平日則「多讓他跟別人接觸」、「帶他出去走走」，透過適當社交與外出，搭配專業醫療輔助，都是延緩失智症惡化的方式。

而若發現長輩開始「不再保有原有嗜好」，對任何事情都興趣缺缺、變得不愛社交時，也是失智症的警訊之一。就有過來人直言「老人癡呆初期症狀就是變得退縮，不愛社交、出門」。

由於失智症可能影響患者的語言能力、改變他們對周遭環境的認知與理解方式，導致他們在社交活動中容易覺得尷尬、不安，並且對以往的嗜好感到陌生，若發現家中長輩有此類轉變，務必要提高警覺。

失智症的症狀與正常老化類似，因此不易察覺且容易遭到忽略。若你家中也有長輩，不妨多加留意他們是否有以上提及的失智症早期徵兆，若有發現則應及早陪同他們就醫診斷，從關注每個小細節開始，用愛與耐心陪伴彼此走過每個階段！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「失智症徵兆」相關討論則數。

觀測期間：2024/08/24~2024/11/24，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw