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人工耳讓重度聽損幼童 「聽見幸福聲音」 父母喜極而泣

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
許姓兒童罹患先天性重度聽損，台大雲林分院新開設的門診成功為許童手術植入人工耳，讓他終能聽見幸福的聲音，醫院今天為他慶賀。記者蔡維斌／攝影
許姓兒童罹患先天性重度聽損，台大雲林分院新開設的門診成功為許童手術植入人工耳，讓他終能聽見幸福的聲音，醫院今天為他慶賀。記者蔡維斌／攝影

去年出生的許姓幼童，被篩檢出聽力有異，四處求醫仍難改善聽力，直到最近到台大雲林分院虎尾院區求診，上月完成兒童人工電子耳植入手術，術後對高低音頻反應良好。院方今天為其祝賀，看到孩子開心切蛋糕，父母喜悅全寫在臉上。

台大醫院雲林分院長馬惠明送給男童2本童書及蛋糕，祝賀他終能聽見幸福的聲音，開啟新人生。許姓夫妻說，孩子出生不久，對聲音反應不良，求醫後檢出聽力有異，找遍各大醫院耳鼻喉科，最後得知台大醫院耳鼻喉部主治醫師吳振吉在虎尾院區新開設門診，即前往求診並成功手術安裝兒童人工電子耳。

「孩子終於聽得見聲音了」許姓夫妻說，起初術後孩子聽到外界第一個聲音，不敢置信自己的耳朵當場暴哭，孩子終能聽見聲音了，大人也當場喜極而泣。

醫師吳振吉表示，依照台大收治的聽神經病變兒童中，大約20％與基因成因有關，男童患有先天性聽損，尤其許姓孩童患先天性聽損，具有OTOF基因變異，導致雙耳極重度聽損，醫療團隊基於未來基因治療的可能性，決定僅為其右耳植入人工電子耳，保留左耳以便將來進行基因療法，這項策略突顯了團隊的創新思維及著眼於病人長遠利益考量，為類似基因異常的病童開啟療方新頁。

吳振吉說，聽力是語言發展的基石，兒童聽損若未及時發現處理，將影響孩子的語言發展及社交互動能力，聽力損失相對其他疾病隱形，家長較難透過日常觀察發現新生兒的聽力問題，2017年全民健保通過給付極重度聽損兒童人工電子耳後，嘉惠了不少飽受無聲之苦的兒童。

雲林縣衛生局統計，今年為止新生兒出生24小時後進行聽力檢測約35名新生兒檢測未通過，另縣府也針對3歲幼兒共3700位進行聽力檢測，也有1.2％未通過，轉介給醫療院所就診確認是否有聽力受損。

馬慧明指出，吳振吉今年8月起在虎尾院區開設門診，為中南部地區的重度聽損兒童提供新選擇，病患及家屬不必再舟車勞頓求醫，讓偏鄉兒童擁有重返聽覺世界的機會，幫助他們的語言及認知發展，將來順利融入社會快樂成長。

許姓兒童罹患先天性重度聽損，台大雲林分院新開設的門診成功為許童手術植入人工耳，讓他終能聽見幸福的聲音。記者蔡維斌／攝影
許姓兒童罹患先天性重度聽損，台大雲林分院新開設的門診成功為許童手術植入人工耳，讓他終能聽見幸福的聲音。記者蔡維斌／攝影
許姓兒童罹患先天性重度聽損，台大雲林分院新開設的門診成功為許童手術植入人工耳，讓他終能聽見幸福的聲音，醫院今天為他慶賀。記者蔡維斌／攝影
許姓兒童罹患先天性重度聽損，台大雲林分院新開設的門診成功為許童手術植入人工耳，讓他終能聽見幸福的聲音，醫院今天為他慶賀。記者蔡維斌／攝影

台大醫院 基因 語言

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