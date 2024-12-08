冬天就是要吃鹹酥雞！網友推薦10大必點品項



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「鹹酥雞必點品項」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的鹹酥雞10大必點品項。

說起台灣人最愛的小吃，國民美食「鹹酥雞」絕對榜上有名，從夜市攤販到國宴餐桌，在台灣的大小角落，都能看見它的身影。各式食材在醃製後裹上粉漿，與九層塔一起下鍋油炸，鹹酥雞的濃郁香氣與酥脆口感往往讓人難以抵抗，在眾多品項中，網友們又最推薦什麼呢？讓我們一起來看看吧！

「鹹酥雞」外皮酥脆肉質鮮嫩最受歡迎 「魷魚」口感Q彈清爽不容錯過

▲ 網友熱議TOP10鹹酥雞必點品項 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「鹹酥雞必點品項」的討論，發現「鹹酥雞」是最多人喜愛的品項，酥脆外皮配上鮮嫩多汁的雞肉，讓人難以抗拒。許多網友分享，在自己深夜下班或是心情低落時，來上一包鹹酥雞，總是能撫慰一天疲憊的身心靈，也有人表示，自己在冬天時往往格外想吃鹹酥雞，「寒流好冷，害我每天都想吃鹹酥雞！」。

此外，許多鹹酥雞愛好者也十分重視鹹酥雞搭配的香料，如九層塔便是必不可少的角色，有網友便表示自己吃鹹酥雞一定會加九層塔，「口感，香氣，變得更好吃」，「九層塔是鹹酥雞的靈魂！」。

排行第二名的「雞排」也是網友熱議的品項，咬下一大塊裹著金黃外皮的鮮嫩雞肉，往往帶來無可比擬的滿足感，有網友便表示有時候「就突然想吃雞排」，可見雞排的「爆汁」口感征服了許多人的味蕾，不同店家也會在雞排上加上梅粉、胡椒粉及辣椒粉等不同的調味料，讓口味更豐富，不同風味的雞排，也都各有自己的支持者。

此外，口感Q彈的「魷魚」亦是許多網友推薦的鹹酥雞必點品項，無論是「魷魚腳」或是「魷魚圈」，都能讓人品嘗到新鮮魷魚的鮮味與油炸香味結合的美味，吃起來較為清爽，絕佳的口感更讓魷魚成為眾多品項中不容錯過的一味！

除了上述的熱門炸物外，口感蓬鬆的「甜不辣」、厚實有嚼勁的「雞腿」、酥脆的炸物經典「薯條」及咬下去軟中帶硬的「米血」等品項，在網友的美食清單上也都佔有一席之地，多樣的食物讓每位顧客都能在鹹酥雞攤前找到心儀的品項，點出屬於自己的「經典組合」。

鹹酥雞最大的特點便是可以一次吃到不同的炸物品項，在以上的必點品項中，有你的最愛嗎？或是，你也有冷門私藏的鹹酥雞品項可以推薦呢？在寒冷的冬夜中，不妨來上一包熱騰騰、香氣四溢的鹹酥雞，為自己的身心靈加油打氣吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「鹹酥雞必點品項」相關討論則數。

觀測期間：2024/08/25~2024/11/25，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論、問答網站（排除抽獎文）

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