東北季風入夜增強桃園以北溼涼 中南部溫差10度
中央氣象署預報，今晚至明天東北季風再增強，桃園以北及東北部轉溼涼，北部高溫約比今天下降攝氏2到3度，其他地區仍是晴朗好天氣，中南部溫差可達10度左右。
氣象署說，今晚到明天，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，並可能有局部大雨，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，其他地區晴朗有陽光。
氣象署預測，明天各地低溫變化不大，約15到17度，局部地區可能因輻射冷卻氣溫更低；高溫部分，北部約20到24度，比今天下降2到3度，其他地區可達26到29度，中南部溫差達10度左右。
氣象署說，這波東北季風9日白天起逐漸減弱，北部及東北部氣溫回升，12日東北季風再增強，北部及東北部天氣再轉涼，其他地區早晚也涼。
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