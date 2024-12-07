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感受大海的味道！盤點網推全台TOP8熱門漁港

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
感受大海的味道！盤點網推全台TOP8熱門漁港 圖片來源/Unsplash
感受大海的味道！盤點網推全台TOP8熱門漁港 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「全台熱門漁港」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8大漁港。

身處四面環海的台灣，海洋是台灣人再熟悉不過的自然景觀，而漁港是連結漁業與生活的重要據點，不僅供應新鮮漁獲，不少漁港亦兼具觀光與休閒功能，以特色設施和活動吸引民眾拜訪。究竟哪些漁港最受網友熱議呢？一起來看看吧！

梧棲漁港」地中海式建築超吸睛 「永安漁港」是親子休閒娛樂好去處

▲ 網友熱議TOP8熱門漁港 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP8熱門漁港 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「全台熱門漁港」的討論，可以發現位於台中的「梧棲漁港」最受熱議。梧棲漁港是位於台中市清水區的大型觀光漁港，區域規劃完善，涵蓋銷售區、直銷區、餐飲區及娛樂區等，有「全台最大觀光魚市」的美名，是中部民眾享受海鮮與海濱娛樂的絕佳選擇。

許多網友分享，來到梧棲漁港除了「可以買賣魚貨、吃海鮮」大飽口福外，其「地中海建築、可愛3D彩繪也值得一訪」，其中最特別的便是由老舊燈塔改造的美麗藍白燈塔「貝塔之光」；有網友便表示剛下車就馬上被這座燈塔吸引目光，「還真有幾分愛琴海的味道」、「牆上生動的3D立體彩繪也是拍照重點」，新鮮的漁獲、美味的料理與整潔精緻的環境，讓梧棲漁港吸引了眾多遊客來訪。

而位於桃園縣新屋鄉的「永安漁港」也備受網友討論，除了能夠採買漁貨、享受海鮮料理外，許多人也會在海濱漫步騎車，觀賞海景，有網友便分享自己全家造訪永安漁港，「一起騎腳踏車、林蔭大道、海灘玩沙、吃海港熱炒+生魚片」，直呼「真的太好玩了」、「每個月都想去」。

除此之外，跨港大橋「永安觀海橋」以其優美拱形外觀及晚霞時的美麗景緻而聞名，而近年新開幕的「永安海螺文化體驗園區」則結合了互動遊戲和文化學習，是親子同遊的好去處。

位於新竹的「南寮漁港」也是網友熱議的地點之一，其不僅以豐富漁獲聞名，也有各式海鮮餐廳與販賣多種美食的「波光市集」，飽餐一頓後，「更有17公里海岸風景區可以租電動腳踏車走走逛逛」，讓遊客可以盡情探索海濱風景，且因佔地寬廣加上風力強大，平時可以看見「不少家庭帶小孩子來放風箏」，也成為今年「新竹市國際風箏節」的舉辦地，網友大讚「是個可以從早玩到晚的好地方」。

除了以上介紹的地點外，全台還有許多富有特色的漁港等待發掘，你也有推薦的漁港嗎？或是有哪些漁港是你一直想造訪卻未曾去過的呢？不妨趁著假日，探索漁港風情，感受大海的魅力吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「全台熱門漁港」相關討論則數。

觀測期間：2024/08/14~2024/11/14，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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