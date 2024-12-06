口腔癌患牙關緊閉難植牙 長庚客製零件助再嚐美味

口腔癌患者經歷腫瘤切除和下顎重建後，往往因牙關緊閉，在植牙關卡面臨阻礙。長庚醫院研發客製化專屬植牙零件，不同於市售植牙套件需要嘴張夠大才能裝，助患者再嚐食物美味。

今年63歲的賴姓口腔癌患者，在接受腫瘤切除及下顎重建手術後，出現牙關緊閉問題，但目前市售的植牙贋復套件，螺絲開口位於咬合面，導致賴姓患者的口腔難以容納用來固定螺絲的固鎖器，無法順利完成植牙義齒。

林口長庚醫院一般牙科暨義齒補綴科主治醫師黃意方團隊研發的「頭頸癌植牙重建克服張口受限免印模之數位贋復精準套件」，讓賴姓患者在1個月內順利完成複雜植牙贋復重建治療。定期追蹤下，也未出現植牙螺釘鬆脫、植體鬆動、假體斷裂等併發症，咀嚼能力和生活品質得到改善。

這項「頭頸癌植牙重建克服張口受限免印模之數位贋復精準套件」因極具臨床應用價值，獲2024年「第21屆國家新創獎」，黃意方並在這屆台灣醫療科技展中教授並舉辦講座和大眾分享。

黃意方指出，根據長庚醫院過往的頭頸癌複雜性口腔重建經驗，張口受限的問題常導致患者無法接受傳統印模完成義齒的製作，難以完成口腔重建。許多患者因此無法如願完成植牙者恢復咀嚼功能，生活品質受影響；有些則因此需接受額外的整形外科手術增加張口度，對患者來說是身心煎熬。

不同於目前市售的植牙贋復套件，螺絲開口均位於咬合面，黃意方團隊利用電腦輔助設計輸出系統，製作客製化雙翼植牙贋復套件，將螺絲開孔的位置，從咬合面延伸至頰側面，減少張口需求，使得植牙螺絲固鎖器能從側方進出，成功克服患者的張口度限制。

這個套件的另1項創新設計，黃意方指出，在於套件兩側加上側翼橫桿，於口內輕鬆定位植體之間的相對位置，且透過口外焊接技術，將數個雙翼植牙贋復套件連結後作為義齒內部支架使用，再輸出全陶瓷數位義齒，將其黏著於支架上。

黃意方表示，長庚醫療體系在數位醫療的發展上不遺餘力，目前這項創新設計已受中華民國專利保護，希望未來能幫助更多頭頸癌患者，順利克服生理條件限制，完成複雜的口腔贋復重建治療，能有效提升咀嚼功能與生活品質。