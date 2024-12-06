新北年抽257件寵物食品10件違規 議員要求公布

寵物已是如家人般一樣的存在，新北市議會正在審查動保處明年度預算，新北市議員黃淑君指出，新北今年度檢出10件不合格產品，卻遍尋不到違規公告名單，「農業部都已經公布，為何新北沒有？」農業局長諶錫輝承諾比照農業部辦理。

毛寶貝健康是許多飼主最重視的議題，不管是吃的還是用的，都是貨比三家，先前新北就傳出有飼主懷疑貓咪吃到某特定品牌飼料，引發低血鉀身亡，動保處事後前往稽查並送驗符合標準，仍讓不少飼主人心惶惶。

新北市議員黃淑君今天審查預算，新北市明年度編列100多萬元稽查寵物食藥品，詢問新北市動保處今年度寵物食藥品稽查情形？農業局長諶錫輝回應，只要有販賣寵物食藥品就會前往稽查，今年度累計稽查257件，其中有10件違規。

黃淑君說，他查詢新北市動保處網頁相關資料，都查不到相關違規廠商名單，中央農業部都有公告相關資料，為何新北市做不到？

諶錫輝表示，他要去了解目前公布的規定，是否有相關資訊需要隱匿等，但黃淑君認為，農業部都已經公布，隱匿資訊是否有包庇之嫌？諶錫輝允諾，比照農業部公開檢驗名單。

新北市動保處表示，截至113年11月底共稽查259件寵物食品，其中2件產品有害微生物及重金屬超標，分別依動保法開罰5萬元；2件產品有效日逾期、1件未依規定標示、1件規避稽查及4件標示不實，分別依動保法開罰3萬元；總計裁罰10件開罰34萬元。

新北市動保處長楊淑方指出，目前動保法針對染有病原微生物、有害寵物健康物質含量超出安全容許量需要公布，新北今年有2件符合公告規定，因產品流通性，由中央農業部統一公告，新北查核檢驗專區有中央公告連結。