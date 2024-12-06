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長照3.0納安寧 衛福部：安樂死、斷食善終不在選項

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部政務次長呂建德今天表示，衛福部正研擬長照3.0政策，未來會將安寧緩和醫療納入，但經請示部長邱泰源，「安樂死、斷食善終是不對的，不在衛福部選項中。」圖／聯合報系資料照片
衛福部政務次長呂建德今天表示，衛福部正研擬長照3.0政策，未來會將安寧緩和醫療納入，但經請示部長邱泰源，「安樂死、斷食善終是不對的，不在衛福部選項中。」圖／聯合報系資料照片

瓊瑤傳出在家輕生過世，因生前提倡安樂死，議題再次引發討論。衛福部政務次長呂建德今天表示，衛福部正研擬長照3.0政策，未來會將安寧緩和醫療納入，但經請示部長邱泰源，「安樂死、斷食善終是不對的，不在衛福部選項中。」

呂建德表示，安樂死不在選項，應優先推動安寧緩和醫療，即使在人生最後階段，在飲食、醫療等方面，仍可透過安寧緩和醫療處理，而靈性關懷也很重要，需要宗教師、心理諮商師等資源介入，未來將在全台社區關懷據點，開設12堂靈性課程，幫助民眾以健康態度面對死亡，提升人生末期的生命品質。

不過，目前安寧緩和醫療涵蓋率仍不高，預立醫療決定書簽署率更是只有1%。呂建德表示，為推廣安寧醫療、預立醫療決定（AD）簽署，減少無效醫療，幫助患者到臨終階段，仍可「吃得下、睡得好、有親人支持」，將在長照3.0納入安寧緩和醫療，這也是醫療結合長照的作法之一，目前規畫由家庭醫師介入評估，鼓勵民眾簽署預立醫療決定書，「家庭醫師了解民眾家庭狀況，說的話比較能被接受。」

衛福部長照司副司長吳希文表示，長照系統目前已有「居家失能個案家庭醫師照護方案」，針對失能個案會派給家庭醫師，到家中訪視，並協助開立醫師意見書，過程中也會宣導善終概念，建議簽署預立醫療決定，長照3.0將強化這項措施；健保署實施「居家醫療整合照護計畫」，也有醫師進行居家服務，未來雙方將討論如何將方案進行整合，提升預立醫療決定書簽署率，推廣安寧緩和醫療。

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安樂死 衛福部 醫師 長照

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