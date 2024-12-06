新光保全醫療展聚焦智慧醫療 打造24小時雲端照護服務

「台灣醫療科技展」即日起至12月8日在南港展覽1館盛大展開，新光保全聯合事業群新誼整合、新保生活關懷，以及關係企業新光醫院、昕新智慧診所等友好企業共同展出，迎接即將來臨的超高齡社會，並強化企業社會責任，提供2025年更多元的創新解方。

展中特別聚焦於智慧自動化醫療技術，並以ESG商業方案為核心，滿足產業日益多樣化的需求，致力於提升民生照護水準，改善生活品質。展區更將舉辦一系列舞台活動、講座及抽獎、集點闖關等互動活動，秉持永續發展信念，推展ESG永續倡議行動，邀請民眾趁週末前往體驗創新醫療科技與智能生活的無限可能。

這次新誼整合與新光醫院聯合展出多功能智慧機器人，功用包含導覽、藥品物品遞送及行動協助等，在遞送導覽方面，機器人可協助病患了解院內設施，並支援護理人員將物品送至病床；於藥品遞送方面，針對管制藥還有上鎖與權限機制，以因應藥品安全需求；而在人員運載方面，機器人以「Follow-Me」技術協助行動不便病患能順利前往診間。新誼整合並提供智慧就診系統、智慧櫃檯系統與智慧Kiosk自助服務機等解方，這些創新應用不僅能提升醫療服務效率，更加快人性化科技的腳步以提供民眾安心的生活。

此外，新保生活關懷也展示了「CareU雲端居家照護」服務，24小時提供遠距照護、即時回應，並有每日血壓、血糖的量測健康管理，使用簡單便利、長輩一鍵即能搞定。

除了醫療照護服務，在展場上還可看到業界最大的5.2L商用廚餘機，UV殺菌功能不留異味、專利刀片還能輕鬆絞碎蟹殼，超靜音又可變為有機肥料；另外還包括智慧電插座，邀請參觀民眾前往體驗智慧新生活。