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雲林轉廢為藝 廢金屬材、玻璃點亮永續

中央社／ 雲林縣6日電

雲林縣今年辦理耶誕節裝飾品廢棄物減量徵件活動，邀民眾以創意方式將廢棄物搖身一變成為裝飾品，3件裝置藝術昨天亮相，分別用廢金屬材、玻璃等物創作，賦予永續發展。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，隨著生活型態轉變，外送與網購等商業模式興起，導致一次性用品及包裝廢棄物大量產生，為鼓勵民眾從源頭減量，讓資源做出最大幅度利用，此次活動特別與民眾攜手合作，共同完成「森生不息」耶誕樹裝置藝術，詮釋廢棄物再生理念

雲林縣環保局長張喬維說，鼓勵大家運用巧手及創意，把家中的資源回收物變身為飾品，並規劃於12月21日舉行「永續耶誕市集」。

活動以「廢棄物再生」為主題，3座以循環再利用材料製成的裝置藝術昨天亮相，分別有耶誕節徵件作品裝飾「森生不息」耶誕樹、以廢玻璃打造象徵社會對環境守護承諾的「永續羅曼史」，以及用廢棄金屬材呈現氣候變遷與環境危機的「熊熊找不到家」北極熊。

雲林縣環保局指出，3件作品從即日起展出至12月25日止，期透過藝術創作讓民眾重新認識廢棄物的價值，並以創意設計賦予永續發展的全新詮釋。

廢棄物 永續 雲林

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