台東知名景點富山漁業保育區 即日起全面禁菸

台東市郊東海岸公路上知名的「富山漁業資源保育區」，12月起全面禁菸，室內、外不得吸菸，違者最高罰新台幣1萬元。

台東縣政府衛生局今天新聞稿表示，「富山漁業資源保育區」位於台灣東部太平洋沿岸，涵蓋台東縣卑南鄉富山村與莿桐部落周邊海域，擁有多樣豐富海洋生態資源，是遊客流連觀光熱點。

過去仍有部分吸菸者在遊覽時隨處吸菸，對其他遊客的健康造成不良影響；為避免此情況並提升台東低碳、健康的形象，台東縣衛生局依菸害防制法第19條第1項第4款規定，公告將「富山漁業資源保育區」設為全面禁菸場所，期望吸菸者與非吸菸者相互尊重，共同營造友善、安全旅遊環境。

衛生局長孫國平表示，「富山漁業資源保育區」全區室內外均已全面實施禁菸政策，違規者將依菸害防制法相關條文，處以新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康