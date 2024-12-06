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北市流感併發重症 爆首例死亡

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

北市統計今年流感季（10月起）截至12月4日，累計24例流感併發重症病例，為112年同期（15例）的1.6倍，以50歲以上21例（占87.5%）為最多，另有2例為6歲以下幼童，其中高達9成病例未接種本季（113年）流感疫苗。本週北市出現113年度流感季首例死亡病例，為50多歲男性，具慢性病史，沒有接種本季流感疫苗，因流感併發肺炎及敗血性休克病逝。

北市衛生局表示，截至12月4日，北市公費流感疫苗使用率已達84%，賸餘11.6萬劑，接種疫苗後須2週方能產生保護力，民眾滿50歲以上或6歲以下符合流感疫苗公費對象之高風險族群，應儘速洽北市374家合約醫療院所接種流感疫苗，以降低重症及死亡的風險。針對未在校園內接種流感疫苗之學生，須持學校開立的補接種通知單及健保卡至合約院所接種流感疫苗。

北市衛生局提醒，10月1日至12月3日北市累計13例新冠併發重症病例，其中2例死亡，為65歲以上長者，均未接種新冠JN.1疫苗。北市衛生局表示，自11月1日起，出生滿6個月以上民眾，可接種新冠JN.1疫苗，截至12月4日北市已接種新冠JN.1疫苗10萬1,390劑，符合公費接種資格者，可洽合約醫療院所接種。

聚傳媒

北市 流感疫苗 衛生局

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