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郵政博物館台中館10日開幕 首展國父簽名信封

中央社／ 台北6日電

中華郵政公司新設的郵政博物館台中館將於10日開幕，這是繼台北、高雄後，第3間郵政博物館分館，首展的一大亮點是「國父親筆簽名實寄封」。

中華郵政公司今天在部例行記者會，介紹將於10日開幕的郵政博物館台中館，利用台中市民權路集郵服務中心約近200坪場地設置，開幕首展最大亮點為「珍稀古票郵封特展」，展出「國父親筆簽名實寄封」、「上海版飛雁郵票（無面值）」等難能可見的珍封及珍郵，展期至14日中午12時。

中華郵政協理王婉如說，台中館展場結合集郵服務與展館功能，規劃「郵趣時光」常設展，展出「郵票源起」、「郵政史話」、「使命必達」、「方寸之美」、「集郵之樂」、「親子共郵」等6大展示單元，及「郵藝之窗-郵票裡的台灣藝術特展」主題年展，推廣郵藝美學與文教活動，盼能成為大眾探索、休閒與觀光的場所。

配合台中館成立，台中郵局還設計漫郵台中明信片等多款精美集郵票（商）品於集郵服務中心展售。另為服務用郵民眾，10日中午12時至下午3時，於集郵服務中心設立臨時郵局。

中華郵政除有郵政博物館總館外，台北市及高雄市都設有分館，中華郵政統計，這3間郵政博物館目前每年參觀人數超過10萬人次，新在台中設置的是第3家分館。

中華郵政 博物館 郵局

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