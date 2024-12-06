快訊

陳梅慧國道遭撞身亡 知情人士揭車禍畫面：沒煞車直直撞

響應淨零碳排 26家衛福部立醫院114年3月前碳盤查

中央社／ 台北6日電

響應淨零碳排，衛生福利部今天與台灣永續能源研究基金會簽署「永續發展倡議書」，並研議未來將永續發展納入醫院評鑑，最快將在明年3月前完成26家部立醫院碳盤查。

響應聯合國SDGs永續發展與總統賴清德2050淨零碳排政策，衛福部長邱泰源出席「跨域齊心．部醫永續」記者會，並在會前接受媒體聯訪指出，今天這場儀式特別有意義，因世界醫師會會長菲立普（AshokPhilip）等世界醫師會3巨頭都將出席。

邱泰源指出，多年來世界醫師會持續為台灣加入世界衛生大會（WHA）倡議，每年致函世界衛生組織（WHO）表達挺台之意，是重要的國際友人。

為積極推動永續發展，邱泰源表示，已研議將永續發展納入醫院評鑑，目前部醫體系內已與經濟部及環境部共同合作推動醫療院所綠色節能淨零碳排輔導計畫，陸續協助醫院進行碳盤查、培育碳盤查種子人員。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長林名男說明，預計明年3月前完成26個部立醫院碳盤查，而他負責新成立的部醫永續推展中心，將協助整合部醫的4大永續工作，包含永續環境、醫療減排；風險調適、韌性醫療；幸福職場、社會關懷；數位轉型、卓越醫療。

衛福部表示，此次共同簽署及見證的國內機關（構）包含TAISE台灣永續能源研究基金會、衛福部所屬26家醫院，衛福部、醫福會、環境部，陽明交通大學、中原大學、清華大學、雲林科技大學、成功大學及財團法人工業技術研究院，是1場產官學研的跨域合作。

永續 衛福部

延伸閱讀

衛福部長邱泰源：鼓勵無牙醫鄉鎮出身醫師回鄉服務

衛福部明3月前完成部立醫院碳盤查 醫福會成立永續中心

偏鄉計畫預計1個月內修訂完成 邱泰源重申3原則

衛福部疑似霸凌6案 部長邱泰源：下周開記者會說明懲處

相關新聞

慢性骨盆腔發炎導致子宮外孕2次 34歲女靠試管嬰兒圓夢

宜蘭34歲曾姓女子患有慢性骨盆腔發炎，曾2次嘗試生產，都子宮外孕；去年曾女到羅東博愛醫院就診，採用試管嬰兒療程，半年後順...

北市流感併發重症 爆首例死亡

臺北市統計今年流感季（10月起）截至12月4日，累計24例流感併發重症病例，為112年同期（15例）的1.6倍，以50歲以上21例（占87.5%）為最多，另有2例為6歲以下幼童，其中高達9成病例未接種

屬加工食品仍健康！醫分享「蒟蒻」對身體好處：可改善腸道

「加工食品」通常給人不健康的刻板印象，但真的是這樣嗎？家醫科醫師李思賢發文指出，「蒟蒻」不僅能充當益生元，促進腸道健康，還能顯著提升腸道益生菌的數量，能有效促進腸道蠕動，但也提醒民眾：「蒟蒻不易溶解於唾液中，食用時務必充分咀嚼」。

中華電信勞資協商4小時破局 工會「無限期夜宿」抗爭

中華電信公司今年持續獲利，第3季營收達556.1億元，創近7年來同期新高，中華電信工會認為，全年員工總薪資福利相較8年前...

衛福部長邱泰源：鼓勵無牙醫鄉鎮出身醫師回鄉服務

衛福部推動優化偏鄉醫療計畫，其中牙醫部分讓本土小牙醫聯盟不滿，認為幫波波等海外學歷牙醫師大開後門；行政院長卓榮泰指示計畫...

打HPV疫苗變痛痛女孩疫苗救濟被拒 疾管署將重審案件

一名女子在打完人類乳突病毒（HPV）疫苗後慘成「痛痛女孩」，腳踝、膝蓋等多處疼痛，為幼年型類風濕關節炎，但衛福部拒絕疫苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。