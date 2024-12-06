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淡水迎2025年跨年煙火 11處最佳觀賞點出爐

中央社／ 新北6日電

新北市跨河煙火31日晚間8時25分在淡水河上空登場，新北市政府推薦十三行博物館等11個最佳觀賞點，讓民眾能盡情享受迎接2025年的煙火秀。

新北市政府高灘地工程管理處處長黃裕斌說，今年煙火秀將以淡江大橋為背景，以淡水河為舞台，設計靈感來自新北市山海相依自然景觀和文化特色。

煙火秀分四幕，第一幕「暮日金色 落霞水岸」以金色和橙色煙火呈現淡水金色水岸夕陽美景；第二幕「碧海星波 潮藍映輝」用藍色煙火敘述新北市海港故事；第三幕「翠綠山林 綠嶺蘊風」則以綠色煙火代表新北市豐富山林，融入日式千輪煙火，展現生機勃勃的景象。

最後一幕「多元共融 星空夜祈」象徵著新北市多元文化融合與團結，並以天燈煙火作為結尾，代表人們對未來的願望和希望。

除了傳統煙火表演，新北市政府還策劃六種創新的海上花火表演，包括難得一見的雙尺玉空中齊發及水中爆破、千輪煙火、星光煙火、五色牡丹和五彩落葉等。

新北市政府公布11個最佳觀賞點，包括淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭（觀景平台、觀海廣場），及八里側的左岸河濱公園、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、十三行博物館、八里北堤沙灘、八里左岸漫步廣場。

黃裕斌分享私藏觀賞點，為今年4月完工的八里左岸米倉無限公園，不僅可欣賞淡水河的河岸景色，還能一覽淡江大橋的壯觀，又可避開淡水人潮。

此外，文化局在淡水漁人碼頭、海關碼頭及八里左岸舉辦一系列表演活動，從下午3時到晚間9時30分，由韓國藝人團體SUPER JUNIOR的小分隊L.S.S.（利特、神童、始源）在漁人碼頭的音樂晚會擔任壓軸卡司。

新北市政府提醒，31日下午4時將進行交通管制，建議民眾利用大眾運輸工具前往觀賞地點。

淡水河 漁人碼頭

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