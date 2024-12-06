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慢性骨盆腔發炎導致子宮外孕2次 34歲女靠試管嬰兒圓夢

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭34歲曾姓女子罹患慢性骨盆腔發炎，2次懷孕都子宮外孕，去年嘗試試管嬰兒，今年夏天誕下健康的女嬰。圖／羅東博愛醫院提供
宜蘭34歲曾姓女子罹患慢性骨盆腔發炎，2次懷孕都子宮外孕，去年嘗試試管嬰兒，今年夏天誕下健康的女嬰。圖／羅東博愛醫院提供

宜蘭34歲曾姓女子患有慢性骨盆腔發炎，曾2次嘗試生產，都子宮外孕；去年曾女到羅東博愛醫院就診，採用試管嬰兒療程，半年後順利懷孕，今年夏天生產，母女均安。博愛醫院表示，已為超過30名婦女完成試管嬰兒，懷孕率達4成。

博愛醫院指出，慢性骨盆腔發炎是育齡女性不孕的原因之一，骨盆腔發炎導致輸卵管水腫、阻塞，體液無法通過回流到子宮，就會影響胚胎著床；曾女就是患者，年過30後兩次嘗試受孕，最後都子宮外孕失敗，甚至不得不動手術切除左側輸卵管。

曾女夫妻去年中旬決定再次嘗試，改採取試管嬰兒，博愛醫院婦產科主任莊志吉建議，先將右側輸卵管也切除，根除輸卵管水腫的問題，再嘗試試管嬰兒；曾女術後休息2個月，與丈夫取卵、受精，不過曾女併發卵巢過度刺激症，子宮內膜不適合胚胎生長，決定先將胚胎冷凍保存。

去年11月，曾女子宮環竟趨於穩定，博愛醫院與台北王家瑋生殖醫學中心合作，安排她到台北植入解凍的胚胎，12月確定懷孕，經過9月懷胎，今年8月曾女順利產下1女，夫妻都辛苦2年圓夢，都非常感動；產後院方持續追蹤，目前母女身體狀況良好。

莊志吉表示，試管嬰兒胚胎取之不易，整個療程必須非常縝密，必要時配合手術治療，保持子宮處於最佳的狀態；這次與王家瑋生殖醫學中心合作，開設綠色通道，患者在羅東打排卵針、不孕檢查、人工生殖前置作業，取卵和植入胚胎則在台北完成，減少來往奔波時間。

子宮 懷孕 試管嬰兒

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