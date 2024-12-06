中華電信勞資協商4小時破局 工會「無限期夜宿」抗爭

中華電信公司今年持續獲利，第3季營收達556.1億元，創近7年來同期新高，中華電信工會認為，全年員工總薪資福利相較8年前減少逾10億元，繼11月27日赴交通部前抗議後，交通部長陳世凱會請中華電信與勞方溝通協調。但昨經4小時協商破局，中華電信工會表示，將無限期夜宿抗爭，直到公司有善意回應。

中華電信工會去年9月與公司達成階段性合意，於今年7月1日以前暫緩罷工投票，目前約定期限已經結束，工會對於目前諸多訴求與議題，在勞資協商會議中，完全感受不到資方的誠意，團體協約進度更是嚴重落後。

中華電信工會今年11月27日先是於通部集結抗議，再遊行至總公司大樓向高層抗議，交通部長陳世凱則說，中華電信是一間上市櫃公司，有公司治理的內涵，希望他們勞資雙方好好協議。

勞資討論於昨（5日）自下午2時至晚間近6時止，經4小時協商後正式破局，中華電信工會表示，即日起正式展開無限期夜宿總公司抗爭行動。

中華電信工會秘書長劉傑祥表示，先前抗爭時已提出3大訴求，包含中華電信公司應提高員工每月薪資7500元、交通津貼3000元；中華電信公司與工會團體協約協商應誠信協商，立刻補足進度；中華電信公司應立刻與工會協商65歲屆齡員工延後退休方案。

劉傑祥說，昨天協商過程，中華電信公司絲毫沒有誠意，針對工會提出的「年度加薪」、「團體協約」、「增加交通津貼」、「勞基法54條延退案」及「繼續提高勞退新制提撥率至15%」等訴求，都沒有提出合理分配的原則，因此協商破局。

劉傑祥表示，從昨日起開始夜宿總公司抗議，白天、夜晚均有10多人在大廳抗議，強調夜宿人數不以數量多為主，而是希望藉此表達態度，盼公司提出善意回應，若仍持續唬弄工會，未來將提高抗爭層級。