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衛福部長邱泰源：鼓勵無牙醫鄉鎮出身醫師回鄉服務

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長邱泰源出席部立醫院永續倡議書記者會前受訪談近偏鄉醫療計畫的牙科爭議。記者李青縈／攝影
衛福部長邱泰源出席部立醫院永續倡議書記者會前受訪談近偏鄉醫療計畫的牙科爭議。記者李青縈／攝影

衛福部推動優化偏鄉醫療計畫，其中牙醫部分讓本土小牙醫聯盟不滿，認為幫波波等海外學歷牙醫師大開後門；行政院長卓榮泰指示計畫重新調整。衛福部長邱泰源表示，了解牙醫部分仍有爭議，會重新修訂，特別是鼓勵無牙醫鄉鎮出身的醫師，希望透過獎勵金鼓勵回鄉服務，讓偏鄉跟都會區擁有一樣的醫療服務。

邱泰源指出，偏鄉醫療是大型計畫，包含醫療資源加強、轉診、急救等範疇，去年計畫把牙醫納入；而5月上任後確實也發現牙醫部分有很多爭議，經過討論以及行政院指示會把牙醫部分重新修訂。

邱泰源說，第一，偏鄉雖然現在有健保的巡迴醫療提供牙科服務，但還不夠，會跟牙醫師公會合作，希望加強醫療量能，並且提供服務的一定有執照的牙醫師。第二，為加強偏鄉衛生所設備，讓牙科服務不是只有止痛，讓偏鄉跟都會區可以得到一樣的醫療資源。

第三，他表示，現在55個無牙醫鄉鎮，會鼓勵有執照的牙醫師過去服務，並搭配保證薪資；特別是從這些鄉鎮出身的醫師，正在研擬透過獎勵金補助回鄉服務。他強調，絕對不會有國外畢業牙醫生實習的機會。

偏鄉 牙醫 醫師

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