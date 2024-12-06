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衛福部長邱泰源：鼓勵無牙醫鄉鎮出身醫師回鄉服務
衛福部推動優化偏鄉醫療計畫，其中牙醫部分讓本土小牙醫聯盟不滿，認為幫波波等海外學歷牙醫師大開後門；行政院長卓榮泰指示計畫重新調整。衛福部長邱泰源表示，了解牙醫部分仍有爭議，會重新修訂，特別是鼓勵無牙醫鄉鎮出身的醫師，希望透過獎勵金鼓勵回鄉服務，讓偏鄉跟都會區擁有一樣的醫療服務。
邱泰源指出，偏鄉醫療是大型計畫，包含醫療資源加強、轉診、急救等範疇，去年計畫把牙醫納入；而5月上任後確實也發現牙醫部分有很多爭議，經過討論以及行政院指示會把牙醫部分重新修訂。
邱泰源說，第一，偏鄉雖然現在有健保的巡迴醫療提供牙科服務，但還不夠，會跟牙醫師公會合作，希望加強醫療量能，並且提供服務的一定有執照的牙醫師。第二，為加強偏鄉衛生所設備，讓牙科服務不是只有止痛，讓偏鄉跟都會區可以得到一樣的醫療資源。
第三，他表示，現在55個無牙醫鄉鎮，會鼓勵有執照的牙醫師過去服務，並搭配保證薪資；特別是從這些鄉鎮出身的醫師，正在研擬透過獎勵金補助回鄉服務。他強調，絕對不會有國外畢業牙醫生實習的機會。
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