打HPV疫苗變痛痛女孩疫苗救濟被拒 疾管署將重審案件

一名女子在打完人類乳突病毒（HPV）疫苗後慘成「痛痛女孩」，腳踝、膝蓋等多處疼痛，為幼年型類風濕關節炎，但衛福部拒絕疫苗救濟，因此走行政訴訟，衛福部敗訴。疾管署發言人曾淑慧說，將按最高行政法院判決，重新召集審議小組再次審議其申請案。

林姓女子在2015年接種二價HPV疫苗後，被診斷為幼年型類風濕關節炎；2019年5月提出預防接種受害救濟申請書，預防接種受害救濟審議小組在同年11月審定其病症與接種該疫苗無關，故不予救濟，因此林女打行政訴訟。

台北高等行政法院在2022年10月第一審判決本案至少應屬無法確定，衛福部應依照其見解做成決定，原不予救濟的行政處分及訴願決定都撤銷；衛福部再對此提出上訴，最高行政法院在今年10月30日判決。

曾淑慧說，每件疫苗救濟案都會調閱病歷、臨床檢查等資訊，並非只依照醫學實證作為審議資料，目前作法跟最高法院判決意旨沒有違背，該案會重新審議，將按最高行政法院判決，召集審議小組，依其法律見解重新審議；原則上救濟案件會在6個月內審議完成。

依據本次判決書意旨，最高行政法院認為，預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法規定的「綜合研判」，是由審議小組考量疑似受害人的接種前後病史、家族病史、過去接種類似疫苗後的反應、藥物使用、毒素暴露等相關因素做出的醫療專業判斷，核屬審議小組的「判斷餘地」範圍，行政法院不能取代其判斷，故一審判決認為本案關聯性應屬無法確定，有前述適用法規不當的違法，應予廢棄。

此外，最高行政法院認為預防接種與個案受害情形關聯性的判斷，不應僅依據以人口群體為基礎的醫學實證，還應該綜合審酌個案受害狀況及所有相關因素，故判決審議小組應召集合法會議，依照前述見解，重新鑑定其關聯性，決議是否給予救濟及審定給付金額。