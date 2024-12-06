醫療科技展 台大醫院展出元宇宙手術模擬、AI病歷系統

台灣醫療科技展12月5日至8日在南港展覽館舉辦，台大醫院展出包括應用生成式AI的健康管理系統、護理紀錄生成模型及大語言模型病歷報告處理系統等，與外科混合實境（XR）元宇宙單口胸腔手術系統等，小兒部則展出全國首創，運用3D列印技術製作而成的「省力Easy倒奶神器」。

台大醫院健康管理中心利用穿戴式裝置、行動裝置等，蒐集和結合健康數據，建立個人健康履歷，建構慢性病風險預測模型，診斷慢性疾病的臨床前期、預測發生風險。遠距照護中心推出「遠距照護對話自動生成護理紀錄模型」，結合語音轉文字與語意分析技術，自動將個管師與病患的電話錄音轉為逐字稿，並生成標準化醫護規劃畫文字，提升作業效率、減少錯誤，適用於病患護理與急診紀錄等臨床應用，可即時生成醫護計畫，縮短記錄時間，聚焦照護決策。

病歷資訊管理室有全國首創，應用地端大型語言模型於疾病分類編碼輔助系統，該系統已在台大醫院全體系總分院運用，並獲專利及國家新創獎並有商業授權予醫療機構使用，根據實測，診斷準確率86.67%，協助疾分人員節省工作時間。

資訊室的「大型語言模型應用於病歷報告處理及電子病歷同意書表單系統」可解析文章圖片等非結構化資訊，自動生成報告並輸出相關內容，減少人工判斷填寫的需求，減少重複文書作業增進效率。透過同意書電子簽名功能，民眾在院內外線上簽署同意書，並即時檢核身份相關內容，減少紙張使用，提升流程效率及資訊檢核能力。

外科部「元宇宙手術訓練模型：單孔胸腔鏡傷口選擇」透過將病患的電腦斷層影像，結合3D影像重建技術與遊戲引擎，幫助醫師進行術前模擬，提高傷口選擇的正確性，進而縮短手術時間。未來，此技術將應用於更廣泛醫學領域，為未來外科住院醫師訓練提供新工具。

小兒部「運用人因工程改善乳品調配作業流程」為全國首創透過人因工程設計半自動化設備「省力Easy倒奶神器」，結合3D列印客製化奶架及鎖瓶器，成功取代傳統人工操作，有助減少護理人員職業傷害，提高工作效率，該創新流程已申請專利，並獲得112年醫策會NHQA國家醫療品質獎金獎。