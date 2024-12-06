衛福部明3月前完成部立醫院碳盤查 醫福會成立永續中心

響應國家2050淨零碳排政策，衛福部今與26家部立醫院攜手產官學研簽署「永續倡議書」。衛福部長邱泰源指出，預計明年3月前完成部立醫院的碳盤查，在全國醫院則是由醫事司將透過醫院評鑑努力中。

衛福部今舉辦「跨域齊心．部醫永續」記者會，包含TAISE台灣永續能源研究基金會、衛福部所屬26家醫院、醫福會、環境部，陽明交通大學、中原大學、清華大學、雲林科技大學、成功大學及工研院等共同簽署「永續發展倡議書」。

環境部主任秘書蔡孟裕指出，不少醫院為用電大戶，其中最耗能的就是空調、電梯等用電就占掉碳排8成，多屬於範疇二、範疇三，希望透過簽署倡議書，逐漸往淨零路上走。

邱泰源說，衛福部已研議將永續發展納入醫院評鑑項目；目前部醫體系內已與經濟部及環境部合作，推動醫療院所綠色節能淨零碳排輔導計畫，陸續協助醫院進行碳盤查、培育碳盤查種子人員，並在北中南分別設立示範點，台北醫院、台中醫院、旗山醫院。

醫福會執行長林慶豐指出，醫福會成立新的「永續推展中心」，由副執行長林名男負責，推動四大永續工作，分別為一、永續環境、醫療減排；風險調適、韌性醫療；幸福職場、社會關懷；數位轉型、卓越醫療。

TAISE台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，目前已經有123家醫院簽署永續發展倡議書，規模合計達7.6萬床，在全台病房占比達55%。他肯定衛福部在氣候變遷的努力，更讚許醫院發展永續的速度領先各領域中。

邱泰源鼓勵部醫院員工從生活中小處著手，從食衣住行育樂落實「部醫綠生活十大守則」，實踐具體愛護地球環境的永續減碳行動。

部醫綠生活十大守則：

1.每周一蔬食，減少吃碳排量高的食物

2.多走樓梯、少搭電梯

3.多搭乘公共運輸交通工具或騎乘低污染車輛

4.自備環保袋、環保餐具

5.購買有節能省電省水環保標章的電器與商品

6.適量取用食物不浪費食物

7.優先採取視訊會議，減少能資源消耗

8.隨手關燈、關水關閉或拔除長時間未使用的電器電源

9.節約用紙，落實無紙化

10.選擇綠色旅遊、環保旅宿、環保餐廳