周杰倫回應點歌「告白氣球」蔣萬安：實在太「給力」了

周杰倫昨晚首場「攻蛋」演唱會，創下台北大巨蛋舉辦第一場演唱會的第一人，台北市長蔣萬安今在臉書指出，周杰倫還回應了他點歌「告白氣球」，大家共同的心聲就是，周杰倫實在太「給力」了。

蔣萬安下午赴議會總質詢時受訪指出，非常謝謝周董，他能夠成為台北大巨蛋舉辦第一場演唱會的第一人， 他對於大巨蛋當然賦予非常不一樣的意義，所以謝謝周董，非常給力。

蔣萬安在臉書表示，歡迎周董回家開唱，這是台北大巨蛋歷史性的一刻，身為歌迷，昨晚在電視、社群看到許多經典歌曲，也和太太夢回青春，謝謝他帶給歌迷無與倫比的夜晚。

蔣萬安說，這是台北大巨蛋第一次舉辦個人演唱會，謝謝周杰倫帶給大家超越青春、橫跨世代，創造經典的大巨蛋嘉年華，和粉絲留下難忘的一夜。

蔣萬安表示，在「台北隊」共同努力下，上任的第一年大巨蛋完工啟用，今年也克服了種種困難，讓大巨蛋終於能辦演唱會，實現了所有人共同的願望，蔣萬安也謝謝北捷、警察局、交通局等所有第一線同仁，在演唱會後，在35分鐘內完成3.6萬乘客的現場疏運，讓歌迷順利返家。演唱會還有3天，作為歌迷最希望的就是他能常回家開唱，期待臺北大巨蛋未來更多的美好時刻。