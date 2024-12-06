快訊

愛到飛蛾撲火！「這些星座」一生轟轟烈烈…瓊瑤、中山美穗星座都上榜

快訊／日本女星中山美穗過世…倒臥家中浴室亡 享年54歲

專訪張艾嘉：曾一天吃十幾顆藥 直到學會用減法過日子

聽新聞
0:00 / 0:00

YouTube頻道「愛玩彰化」今上架 4K高清遠距無時差觀賞王功夕照

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉王功漁港「王者之弓」橋將有24小時轉播實景。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉王功漁港「王者之弓」橋將有24小時轉播實景。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉王功夕照名列近代彰化八景，縣政府推出彰化美景即時影像線上看服務，即日起民眾上網點開YouTube頻道「愛玩彰化Changhua Travels」，就能全天遠距無時差以4K高解析度觀賞王功漁港與燈塔的美景。

彰化縣去年啟動虛擬朝聖之旅，第一波主打八卦山大佛4K高解析度即時影像，獲得好評，今年選定入選去年「金鑑漁港」評鑑最佳人氣獎的王功漁港，在「愛玩彰化Changhua Travels」YouTube頻道上架，民眾先遠距觀賞，有空時實際走訪。

縣政府城市暨觀光發展處今表示，縣府將即時影像設置在王功漁港最佳視野捉，清晨時燈塔光芒逐漸與日出色彩重合，黃昏時夕陽從王者之弓緩緩落下，海面上點點漁火輝映燈塔，王功漁港知名地標芳苑燈塔與王者之弓橋盡收眼底；每日24小時美景由縣府製作縮時攝影，民眾短時間觀賞，遊客也能即時了解潮汐和天候狀況作為旅遊參考。

八卦山大佛和王功漁港是即時影像旅遊的起步，縣府會把更多彰化特色景點透過即時影像呈現在全球旅客眼前，想一睹為快請點選「愛玩彰化Changhua Travels」YouTube頻道（https://tourism.chcg.gov.tw/live.aspx），並關注彰化旅遊資訊網及官方社群平台。

即時影像 燈塔

延伸閱讀

網紅帶路！彰化拓展穆斯林國際觀光 新加坡團訪扇形車庫

型男主廚今返鄉示範料理 彰化5校學生享用什錦雜菜冬粉

彰化老人福利會爆財務爭議 會員自救會要求清算退費

12強賽／江國豪、陳冠偉榮耀回彰化 勉勵小選手勇於突破那道牆

相關新聞

太想紅？4遊客冒著低溫上合歡山 武嶺直播打麻將

武嶺是合歡山最熱門景點之一，今天上午9時，有4名遊客在武嶺亭前打麻將，雖然低溫不到10度，4人穿著厚外套開戰，甚至吸引遊...

旅客落軌遭撞 高鐵：配合鐵警調查 目前營運正常

高鐵左營站今中午傳有旅客落軌意外，據了解，1名女子在列車到站駛入月台時，突然掉落遭列車撞擊，當場無生命跡象據悉，落軌女子...

農業部成立「綠鬣蜥防治應變小組」加強監控、移除

農業部昨成立綠鬣蜥防治應變小組，由農業部部長陳駿季召集部內會議，整合林業保育署、生物多樣性研究所、農田水利署、農村水保署...

冬季限定美味「黑金」 東北角紫菜煮湯清炒都美味

每年冬季到來，東北潮間帶會生長有「黑金」之稱的紫菜，新北市漁業處表示，紫菜不僅營養豐富，更是冬季不可錯過的漁村珍饈，不論...

想欣賞櫻花四處飛散的美景 武陵農場更改疏運管制日期

明年2月8日至9日為寒假的最後周末假期，適逢武陵農場櫻花季盛開之時， 考量屆時許多人可能在寒假尾聲時，於花季管制期前上山...

中國大陸PM2.5來襲！環境部示警「全台三處」居民注意

中國山東至上海地區12月5日至6日出現霾害，環境部6日提醒，7日東北季風增強，境外污染物將先影響離島，晚間進一步影響北部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。