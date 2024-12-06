YouTube頻道「愛玩彰化」今上架 4K高清遠距無時差觀賞王功夕照

彰化縣芳苑鄉王功夕照名列近代彰化八景，縣政府推出彰化美景即時影像線上看服務，即日起民眾上網點開YouTube頻道「愛玩彰化Changhua Travels」，就能全天遠距無時差以4K高解析度觀賞王功漁港與燈塔的美景。

彰化縣去年啟動虛擬朝聖之旅，第一波主打八卦山大佛4K高解析度即時影像，獲得好評，今年選定入選去年「金鑑漁港」評鑑最佳人氣獎的王功漁港，在「愛玩彰化Changhua Travels」YouTube頻道上架，民眾先遠距觀賞，有空時實際走訪。

縣政府城市暨觀光發展處今表示，縣府將即時影像設置在王功漁港最佳視野捉，清晨時燈塔光芒逐漸與日出色彩重合，黃昏時夕陽從王者之弓緩緩落下，海面上點點漁火輝映燈塔，王功漁港知名地標芳苑燈塔與王者之弓橋盡收眼底；每日24小時美景由縣府製作縮時攝影，民眾短時間觀賞，遊客也能即時了解潮汐和天候狀況作為旅遊參考。

八卦山大佛和王功漁港是即時影像旅遊的起步，縣府會把更多彰化特色景點透過即時影像呈現在全球旅客眼前，想一睹為快請點選「愛玩彰化Changhua Travels」YouTube頻道（https://tourism.chcg.gov.tw/live.aspx），並關注彰化旅遊資訊網及官方社群平台。