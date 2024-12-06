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台南第24例登革熱境外移入 越南男童入境通報

中央社／ 台南6日電

台南市政府衛生局今天公布，今年台南市出現第24例登革熱境外移入病例，病患是越南籍3歲男童，12月4日隨父親從高雄小港機場入境，因發燒快篩陽性通報，昨天確診就醫住院治療。

南市府衛生局今天指出，台南市第24例登革熱境外移入病例是越南籍男童，一直居住在越南，12月2日因發燒在當地診所就醫及服用退燒藥緩解。

男童12月4日隨父親從高雄小港機場入境，準備到台南探親，因出現發燒症狀，由機場篩檢站進行登革熱NS1快篩檢驗陽性通報，隨後由親友接送到台南市北區同住，昨天確診，同時到醫院住院治療，直到病毒血症期12月7日後才會出院。

防疫團隊獲報後，已前往病患居住地進行環境孳生源清除、周邊50公尺病媒蚊密度調查及衛教宣導，後續規劃戶內外化學防治作業，防止病毒於社區擴散。

疾病管制署資料顯示，今年東南亞及南美登革熱疫情嚴峻，截至12月5日，台灣累計248例登革熱境外移入病例，感染國家主要來自印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞及越南；南美國家以巴西、阿根廷、巴拉圭、秘魯及哥倫比亞為主。

台南 小港機場 登革熱

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