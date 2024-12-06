屬加工食品仍健康！醫分享「蒟蒻」對身體好處：可改善腸道

「加工食品」通常給人不健康的刻板印象，但真的是這樣嗎？家醫科醫師李思賢發文指出，「蒟蒻」不僅能充當益生元，促進腸道健康，還能顯著提升腸道益生菌的數量，能有效促進腸道蠕動，但也提醒民眾：「蒟蒻不易溶解於唾液中，食用時務必充分咀嚼」。

初日診所家醫科暨減重專科醫師李思賢在臉書發文，指出「蒟蒻」是他認為少數非常健康的加工食品，其為亞洲地區常見的食材，也帶來了不容忽視的健康好處。李思賢指出，蒟蒻原料是一種叫「魔芋」的根莖類蔬菜，澱粉含量僅約5%至10%，魔芋經過多道工序處理，最終製成蒟蒻。

李思賢表示，蒟蒻中的主要成分為「葡甘露聚醣」，不僅能充當益生元（prebiotics），促進腸道健康，還能顯著提升腸道益生菌的數量，補充葡甘露聚醣能促進腸道蠕動，大幅改善便秘患者的排便頻率與舒適度，「對於腸道健康是一個不錯的選擇」。

而除了改善腸道健康，葡甘露聚醣還具有優秀的吸水能力，能夠延緩胃部對食物的吸收速度，延長飽足感，減少進食頻率，對「減重」很有幫助，但他也提醒，蒟蒻屬於高纖維食材，對於小腸細菌過度、容易脹氣、或腸道蠕動緩慢的人，應特別小心食用。

李思賢最後提醒，蒟蒻不易溶解於唾液中，吞嚥過大體積的蒟蒻可能導致窒息，因此食用時要充分咀嚼，尤其是兒童與老年人。