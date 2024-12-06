家樂福生鮮複合加碼 熟食便當、代客煮、烘焙佐搭新吃法

即食料理市場在疫情後逐漸崛起，根據台灣消費市場的分析，2023年即食料理市場規模已突破新台幣百億元。消費者對於「即食」、「便利」、「美味」的需求不斷提升，許多品牌積極推出高品質的即食產品，而「來一客」陪伴台灣消費者超過20年的品牌，也在此時以創新姿態進軍即食料理市場，推出全新系列「來一客料理包」。

當新款「來一客辛辣香菇」杯麵銷售佳績不斷，來一客再次突破框架，將品牌核心精神「享受這一刻，來一客」延伸到高端料理領域，讓消費者隨時隨地都能享受五星級的料理滋味。

來一客料理包嚴選食材造就口感品質與美味兼具，烹調製作過程採用商業殺菌製程，不添加防腐劑，讓產品無需冷藏或冷凍也可室溫儲藏。只要簡單的微波或是隔水加熱，幾分鐘內即可上桌，搭配白飯、麵條或麵包，就是一份完整的營養餐。

來一客料理包口味繼：黑胡椒豬肉、辣燉咖哩雞、麻婆豆腐後，新系列口味推出重現經典功夫菜的「上湯獅子頭」與馥郁法式風味的「紅酒燉牛肉」，一開賣就先聲奪人！

為讓顧客能更全面地體驗「來一客料理包」的多元中式與法式佐搭餐吃法，家樂福再加碼，推出期間限定12月6日～12月13日生鮮複合式三種創新吃法：

1.「來一客餐弁當」，期間限定家樂福內湖店，上午11點30分至下午1點自助餐區推出來一客料理餐(68元)，主餐可選紅酒燉牛肉或上湯獅子頭，搭配兩道產銷履歷蔬菜與飯食。

2.「來一客法式佐搭料理」，期間限定在家樂福內湖店、經國店、文心店、鼎山店購買兩顆以上法式大圓麵包，享分切麵包佐搭一盤來一客紅酒燉牛肉體驗法式料理的經典美味

3.「來一客方便代客煮」，期間限定在家樂福內湖店活動期間下午2點開始推出，顧客在購買喜愛的泡麵品牌與口味，可再加價49元搭配來一客紅酒燉牛肉烹調成乾拌麵，或者選擇上湯獅子頭加入泡麵烹調成濃郁湯麵，體驗泡麵多重搭配吃法。