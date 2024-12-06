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守護失智家庭全國首創 嘉市府攜手醫療院所建構「憶嘉人6支箭」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市全國首創「憶嘉人6支箭」服務方案守護失智家庭，上午在市府舉行成果發表會。圖／嘉市府提供
嘉義市全國首創「憶嘉人6支箭」服務方案守護失智家庭，上午在市府舉行成果發表會。圖／嘉市府提供

嘉義市全國首創守護失智家庭「憶嘉人6支箭」服務方案，包含篩檢量能擴大、診間心理關懷、法律免費諮詢、到宅環境改造、年輕團體支持、環境指引手冊，上午在市府舉行成果發表會。

市長黃敏惠、衛生局長廖育瑋、嘉基院長陳煒、失智症整合中心主任陳誠仁、失智長輩及家屬出席，展現推動失智友善服務決心，藉6項創新措施為失智家庭構建安心生活，讓失智症患者不再恐懼。

邀請「憶嘉人6支箭」受益案家分享，翁媽媽失智患者，對環境判斷有障礙，媳婦吳小姐說，婆婆遇強烈光線常有幻覺，覺得有人偷窺，反覆鎖窗戶，透過「到宅環境改造」安裝窗簾，翁媽媽幻覺狀況改善很多。

曹姓男子是年輕型失智症者，妻子說，丈夫發病後無法適應，連孩子也不能理解爸爸改變，參加失智支持團體，透過家庭支持，孩子了解「爸爸生病了」，家人包容打破誤解，感情凝聚。

黃敏惠說，高齡、少子化，失智症像大海嘯，衝擊社會，是首當面對重要挑戰，市府攜手醫療團隊，在嘉基與聖馬爾定醫院設失智共照中心，打造明確前瞻失智政策，，並藉由這次「憶嘉人六支箭」成果發表會，展現實際成效與願景。

「憶嘉人六支箭」6項措施：第1支箭擴大篩檢量能，讓更多診所早期發現，指引患者及家屬走向就醫道路；第2支箭診間心理關懷，透過志工與專業人員陪伴指導，緩解確診患者與家屬焦慮擔憂；第3支箭提供法律免費諮詢，協助解決家屬照護可能面臨的法律問題。

第4支箭到宅環境改造，派專業人員評估優化居家環境，減少環境對患者干擾與危險。嘉市目前確診年輕型失智者共28人，透過第5支箭成立支持團體，為患者及家屬提供支持連結。第6支箭出版環境指引手冊，提供全齡友善環境設計建議，讓失智家庭及早準備，減少不必要的調整改造。

嘉義市全國首創「憶嘉人6支箭」服務方案守護失智家庭，上午在市府舉行成果發表會。圖／嘉市府提供
嘉義市全國首創「憶嘉人6支箭」服務方案守護失智家庭，上午在市府舉行成果發表會。圖／嘉市府提供
嘉義市全國首創「憶嘉人6支箭」服務方案守護失智家庭，上午在市府舉行成果發表會。圖／嘉市府提供
嘉義市全國首創「憶嘉人6支箭」服務方案守護失智家庭，上午在市府舉行成果發表會。圖／嘉市府提供
嘉義市全國首創「憶嘉人6支箭」服務方案守護失智家庭，上午在市府舉行成果發表會。圖／嘉市府提供
嘉義市全國首創「憶嘉人6支箭」服務方案守護失智家庭，上午在市府舉行成果發表會。圖／嘉市府提供

失智症 患者 法律

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