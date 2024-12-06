觀光署「住宿 x 低碳運具」優惠 擴大國內綠色旅遊量能

為強化旅宿業永續旅遊，交通部觀光署首次媒合碳足跡揭露的公共運具及綠色永續旅宿，建置「住宿 x 低碳運具」優惠專區，即日起與台灣高鐵及超過百家以上旅宿業展開第1波合作，在旅宿網揭露綠色永續旅館及高鐵飯店聯票優惠，導引旅客至旅館官網訂房，即享加購高鐵票78折起優惠。

台灣高鐵2014年底取得旅客運輸服務產品類別「碳標籤」，過去10年均達成減碳3％以上承諾，獲得「減量標籤證書」，在高鐵票證、APP及網站上主動揭露旅客運輸碳足跡資料，提供民眾低碳運輸服務成效卓著。

觀光署與台灣高鐵、旅宿業三方首度共同打造永續旅宿的優惠活動，由台灣高鐵募集綠色永續旅館，透過合作旅館提供住房優惠及高鐵飯店聯票活動，引導旅客在旅館官網選購相關綠色方案，並在旅宿網「住宿 x 低碳運具」及「優宿專區」同步揭露相關優惠資訊。

另外，為推動旅宿業永續經營管理，觀光署與環境部共同宣導2025年1月1日起，開始實施「一次用旅宿用品限制使用」政策，以及經濟部合作向旅宿業說明節能設備補助申請方式等。

同時也鼓勵旅宿業取得國內外永續、節能減碳、綠色環保等相關認（驗）證、證書或標章，提供80%以內的補助費用，最高可補助至10萬元；另11月還首度為旅宿業舉辦永續旅宿種子培訓及座談會，以強化旅宿業品牌形象、增加市場競爭力。