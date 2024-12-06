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觀光署「住宿 x 低碳運具」優惠 擴大國內綠色旅遊量能

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為強化旅宿業永續旅遊，交通部觀光署首次與台灣高鐵、旅宿業三方首度共同打造永續旅宿的優惠活動。聯合報系資料照
為強化旅宿業永續旅遊，交通部觀光署首次與台灣高鐵、旅宿業三方首度共同打造永續旅宿的優惠活動。聯合報系資料照

為強化旅宿業永續旅遊，交通部觀光署首次媒合碳足跡揭露的公共運具及綠色永續旅宿，建置「住宿 x 低碳運具」優惠專區，即日起與台灣高鐵及超過百家以上旅宿業展開第1波合作，在旅宿網揭露綠色永續旅館及高鐵飯店聯票優惠，導引旅客至旅館官網訂房，即享加購高鐵票78折起優惠。

台灣高鐵2014年底取得旅客運輸服務產品類別「碳標籤」，過去10年均達成減碳3％以上承諾，獲得「減量標籤證書」，在高鐵票證、APP及網站上主動揭露旅客運輸碳足跡資料，提供民眾低碳運輸服務成效卓著。

觀光署與台灣高鐵、旅宿業三方首度共同打造永續旅宿的優惠活動，由台灣高鐵募集綠色永續旅館，透過合作旅館提供住房優惠及高鐵飯店聯票活動，引導旅客在旅館官網選購相關綠色方案，並在旅宿網「住宿 x 低碳運具」及「優宿專區」同步揭露相關優惠資訊。

另外，為推動旅宿業永續經營管理，觀光署與環境部共同宣導2025年1月1日起，開始實施「一次用旅宿用品限制使用」政策，以及經濟部合作向旅宿業說明節能設備補助申請方式等。

同時也鼓勵旅宿業取得國內外永續、節能減碳、綠色環保等相關認（驗）證、證書或標章，提供80%以內的補助費用，最高可補助至10萬元；另11月還首度為旅宿業舉辦永續旅宿種子培訓及座談會，以強化旅宿業品牌形象、增加市場競爭力。

觀光署表示，明年預計與即將取得「旅客運輸服務碳足跡標籤使用權」的台鐵公司合作，以整合更多碳足跡揭露的公共運具及綠色永續旅宿，擴大國內永續旅宿的量能，並鼓勵旅客使用低碳運輸工具及住宿服務；針對首波「住宿 x 低碳運具」專區合作旅宿優惠方案詳情，可至旅宿網（https://www.taiwanstay.net.tw/TSA/web_page/discountTHSRC.jsp）或台灣高鐵飯店聯票「永續美好 漫旅遊台灣」專案網站（https://www.thsrc.com.tw/ArticleContent/d28a186c-0c69-4337-8b56-8f2a61e5ad39）查詢。

為強化旅宿業永續旅遊，交通部觀光署首次媒合碳足跡揭露的公共運具及綠色永續旅宿，建置「住宿 x 低碳運具」優惠專區，在旅宿網揭露綠色永續旅館及高鐵飯店聯票優惠，使用低碳運輸工具及住宿服務。聯合報系資料照
為強化旅宿業永續旅遊，交通部觀光署首次媒合碳足跡揭露的公共運具及綠色永續旅宿，建置「住宿 x 低碳運具」優惠專區，在旅宿網揭露綠色永續旅館及高鐵飯店聯票優惠，使用低碳運輸工具及住宿服務。聯合報系資料照

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