農業部成立「綠鬣蜥防治應變小組」加強監控、移除

農業部昨成立綠鬣蜥防治應變小組，由農業部部長陳駿季召集部內會議，整合林業保育署、生物多樣性研究所、農田水利署、農村水保署，農糧署、農業試驗所及農業改良場資源，由通報、監測與捕捉三大層面，建立應變小組分工，透過啟動農業部跨機關因應、資源整合機制，將有效加強綠鬣蜥監控與移除，控制野外綠鬣蜥族群數量並降低潛在農作危害。

農業部表示，分工會議決定啟動通報、監測及捕捉三個分組進行部內跨機關協力。其中，通報組將由農業試驗所、農村水保署、農田水利署、農業改良場、漁業署組成，各所屬透過平時產地輔導、農田水圳巡查及農漁民輔導時，將可運用農作物天災回報系統即時拍照回傳，發現綠鬣蜥定位及通報，有效掌握綠鬣蜥族群分布。

監測組由生物多樣性研究所及林業保育署組成，將公民科學計畫（台灣動物路死觀察網）及爬行類動物調查系統結合入農作物天災回報系統，配合生態調查學者現地監測資料，彙整綠鬣蜥資訊點位與現地分布資訊，進行統籌分析，掌握綠鬣蜥分布、數量與變動趨勢。

捕捉組則由林業保育署與現已在執行的各直轄市、縣市政府組成，共同組織多組專業團隊強力打擊綠鬣蜥族群，林業保育署也輔導地區分署及直轄市、縣市政府開設移除訓練課程，開放個人完訓後共同協助移除，提高移除量能覆蓋率。

農業部表示，由農業試驗所建置的農作物天災回報系統過去應用於天災回報及秋行軍蟲疫災成效良好，將針對綠鬣蜥進行優化運用，並就防治目的畫分為通報與捕捉兩大專區。通報專區以農業試驗所、農村水保署、農田水利署、漁業署、試驗改良場所屬及輔導的農漁民為使用對象，結合在地社區力量協助通報。捕捉專區則將以專業移除團隊及完訓移除民眾為使用人，將捕捉上傳資訊系統，掌握捕捉點位資訊。

農業部強調，針對綠鬣蜥防治應變已建立完善分工，透過跨機關整合及科技系統運用於通報及監測，掌握綠鬣蜥族群分布位置及趨勢、配合中央及地方合作強力移除，預期短時間內將能有效控制野外綠鬣蜥族群，有效降低農作危害。