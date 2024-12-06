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2025元旦阿里山林鐵觀日列車 12/10起預售

中央社／ 記者蔡智明嘉義縣6日電

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天表示，2025元旦跨年阿里山林鐵觀日列車12月10日上午9時起，接受團體電話預約；18日上午6時起開放個人網路訂票。

林鐵及文資處發布新聞稿表示，為分流購票人潮，12月10日上午9時起至13日下午4時止，開放50人以上團體電話預約，去回程共21班次列車（3100張車票），訂票專線05-2679200。

此外，個人票於12月18日上午6時起至31日上午12時止，開放網路訂票，亦可於31日下午1時起至5時止到阿里山車站1F購票，每人每次限購6張票（去回程3900張車票）。林鐵於當日清晨2時50分開行第1班祝山觀日列車。

林鐵及文資處說，未售完車票從元旦凌晨2時20分起，可於阿里山車站1F購買，每人每次限購10張，售完為止。提醒旅客提早電話預約或經由網路訂票，避免售票窗口排隊久候，網路訂票付款後，可在發車前到林鐵售票車站或全台7-11便利商店取票。

林鐵及文資處指出，遊客除可在全台鐵路最高祝山車站欣賞紅楓外，再到祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」及小笠原山觀景平台迎接星星、月亮及玉山群峰嶄露曙光。明年元旦日出約在上午7時5分，回程第1班發車時間7時15分，末班車9時15分。

因山區溫度偏低，請特別注意保暖裝備，列車開行時刻表資訊可於林鐵及文資處官網或FB粉絲團查詢。

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