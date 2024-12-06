家樂福年度十大泡麵排行榜出爐 你愛的有上榜嗎？

12月進入冬季，冒煙商機再起，不論是用餐時刻或者深夜時分，來一碗熱呼呼的泡麵不僅飽足充飢後的滿足感，還能享受心情上的療癒。泡麵已近乎是全民最常接觸的餐點，據調查2023年全球超過56國家，內需泡麵被消費總合達驚人的1,202億份，台灣也達到9億多份的銷售，比2023年再多了２千多萬份。

今年日本媒體特別邀請專家評分亞洲十大高分推薦的代表泡麵，台灣就有三款麵食進榜，而到了年度尾聲究竟有哪些泡麵蟬聯熱銷排行前十大？又有誰新進榜？黑馬問鼎2025熱銷榜？

家樂福特別公布2024年1~12月初，國內與進口各別前十大熱銷排行榜：

【家樂福2024年國內品牌泡麵前十大熱銷榜】

（1）統一肉燥麵(包) 85g/年銷售超過102,000,000元

（2）來一客-鮮蝦魚板 63g/年銷量超過78,000,000元

（3）滿漢大餐蔥燒牛肉(袋)187g<亞洲十大台灣最高分評價>/年銷量超過53,000,000元(上升)

（4）維力炸醬麵(包) 90g＝年銷量超過40,000,000元(上升)

（5）台酒花雕雞麵(包)200g＝年銷量超過38,000,000元(上升)

（6）味味A排骨雞湯麵(袋) 90

（7）統一辣味蔥燒牛肉(包) 90g

（8）統一鮮蝦麵(包) 83g

（9）統一阿Q雞汁排骨桶麵107g

（10）滿漢大餐蔥燒牛肉(碗) 192g

【家樂福2024年進口品牌泡麵前十大熱銷榜】

2023~2024年進口泡麵可說圍繞在韓國品牌，以進口：韓國、日本、泰國、印尼、馬來西亞等亞洲進口泡麵為例，前十大熱銷榜中，韓國就佔了前8名！其次是日本與印尼品牌泡麵，而在顧客喜愛的口感表現，辛辣還是主要的熱銷口味，其次是加入香菇或海鮮配材的口味！

（1）農心辛拉麵超值包120g x5/年銷量超過58,000,000元

（2）農心爽口海鮮烏龍麵超值包120g x5/年銷量超過16,000,000元

（3）農心安城湯麵超值包125g x5/年銷量超過13,000,000元

（4）營多珍饌系列印尼極品炒麵80g(首次進榜) /年銷量超過11,000,000元

（5）不倒翁起司拉麵(袋)111g

（6）農心辛辣白菜風味拉麵超值包120g x5

（7）農心安城湯麵(包)125g

（8）日清合味道海鮮味杯麵/年銷量超過5,700,000元

（9）日清咚兵衛油豆腐烏龍麵(碗)

（10）營多珍饌系列蒜香極品炒麵80g

（11）出前一丁黑蒜油豬骨湯味速食麵