來台國際客破700萬 觀光署明年深耕西雅圖及雪梨市場
交通部原訂今年來台國際觀光客千萬目標確定跳票，但觀光署統計，截至12月3日止，來台國際旅客已逾700萬人次，其中日本律克重回來台客源市場冠軍寶座，約118萬人次，觀光署表示，今年積極拓展新南市場，明年則提升美澳市場，將增設西雅圖及雪梨TTIC，持續擴大觀光市場利基。
觀光署表示，今年來台旅客人數繼11月12日突破去年全年來台總數649萬人次後，截至12月3日止，已逾700萬人次，相較於去年同期約570萬人次來台，預估12月來台旅客人數可持續穩定成長。
分析目前各國來台人數，觀光署指出，日本重回來台客源市場冠軍寶座約118萬人次，其次為港澳市場約116萬人次，2客源市場均已逾100萬人次規模，而韓國市場也近90萬人次。
美國市場方面，受惠於國際航空今年開航及增班，以及多次加強台灣旅客恢復常態的安全宣傳與主題行銷，來台旅客已近60萬人次，成為第4大市場，一舉超越疫前水準。
觀光署說，疫後各國搶攻國際觀光市場，我國除日韓市場外，也拓展北美地區及新南向的市場。今年雖受限於國際航空運量及產能尚未恢復等多項因素衝擊，但美國來台人次已突破疫前水準，顯示透過台灣觀光品牌3.0推出的行銷，搭配優惠或獎勵措施，以吸引國際旅客回流的作法已顯效果。
觀光署指出，今年以海外布局設置旅客服務推廣中心為策略，包含已陸續成立印尼雅加達、印度孟買、法國巴黎、加拿大溫哥華等4處，以及預計年底（12月20日）將再增設菲律賓馬尼拉的台灣觀光服務分處（Taiwan Tourism Information Center, 簡稱TTIC），可有效深耕歐洲、新南向與穆斯林市場，擴增行銷網絡。
明年為持續提升美國及澳洲市場，將增設西雅圖TTIC及雪梨TTIC，以提升服務量能及觸角，續擴大觀光市場利基；觀光署表示，除加強國際行銷推廣外，也將大力推動我國各國家風景區建構低碳旅遊環境，來拓展國內遊憩據點國際知名度，對於海外宣傳來台永續綠色旅遊也具有加成效果。
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