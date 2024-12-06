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太想紅？4遊客冒著低溫上合歡山 武嶺直播打麻將
武嶺是合歡山最熱門景點之一，今天上午9時，有4名遊客在武嶺亭前打麻將，雖然低溫不到10度，4人穿著厚外套開戰，甚至吸引遊客圍觀，並透過鏡頭君直播讓網友笑翻，留言「手不會凍到打不出牌嗎」「正港的全國直播麻將大賽」。
武嶺海拔3275公尺，是台灣公路最高點，也是觀賞合歡、奇萊群峰最佳地點，晚間可以觀星賞月，雪季時更是賞雪最佳地點。公路局在武嶺亭設置路況鏡頭，常可看到遊客半夜上山，將武嶺擠得水洩不通，號稱「全國最高夜市」，吸引許多遊客在鏡頭君下，拍攝各種搞笑畫面留念。
臉書「中橫路況交通資訊站」今天貼出4名遊客在武嶺亭打麻將，看著4人裹著厚厚外套，冒著10度的低溫寒風，煞有其事的又碰、又胡，讓大家笑翻，紛紛留言「真的太誇張」。
今天上午9時4名遊客走上武嶺亭觀景台，就在東南角圍牆下架起小桌子開始打麻將，不久看到武嶺亭前沒有遊客，就轉移陣地，直接在武嶺亭前開戰，還吸引其他遊客注意，最後還吸引多名遊客圍在一旁觀戰，直到9點50分才收起桌子，結束這場全國最高的麻將賽。
武嶺打麻將引起議論，網友紛紛留言「手不會凍到打不出牌嗎??」、「這場賽事享有全國直播喔！」「真是越來越有創意…」、「小編趕快去插花仔」。也有網友批評「這是想當網紅的最快捷徑！」「好像病的非常嚴重，需要趕緊安樂」。
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