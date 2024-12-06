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冬季限定美味「黑金」 東北角紫菜煮湯清炒都美味

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
漁民須在退潮時採收紫菜，並穿著防滑鞋或釘鞋，確保安全。圖／新北市漁業處提供
漁民須在退潮時採收紫菜，並穿著防滑鞋或釘鞋，確保安全。圖／新北市漁業處提供

每年冬季到來，東北潮間帶會生長有「黑金」之稱的紫菜，新北市漁業處表示，紫菜不僅營養豐富，更是冬季不可錯過的漁村珍饈，不論是家常菜或是創意料理，都可以吃到紫菜的美味跟營養。

紫菜外表通常呈現綠色或紅色，每年11月至翌年2月，是東北角紫菜的採收季，此時的紫菜在東北季風吹拂、海浪持續拍打的環境淬煉後，紫菜具有柔嫩、彈性十足的特質，深受漁民與饕客的喜愛，為冬季限定的特色海味。

每逢紫菜採收季節，貢寮區經驗豐富的海男海女們便穿梭於浪花與礁石間，展現獨特的採集技藝。當地漁民指出，紫菜多生長於礁石的潮間帶，特別偏愛海浪沖刷的環境。浪越大，紫菜越茂盛，但對漁民來說，也增添採集風險。

漁民須在退潮時採收，並穿著防滑鞋或釘鞋，確保安全。由於紫菜緊貼礁岩，採集時通常使用自製鐵片工具快速刮取，或徒手小心摘取，確保不損傷紫菜的品質。採收後，需細心去除紫菜根部附著的泥沙與小石子，這道工序對於保持食用時的口感至關重要。經過清洗處理後，紫菜可分包冷凍保存，隨取隨用，也可曬乾後真空包裝，延長保存期限。

新港海鮮餐廳主廚簡世雄表示，紫菜料理形式多樣，無論是家常菜還是創意料理都好吃。紫菜吻仔魚湯以大骨熬製湯底，加入鮮嫩紫菜、肉絲、大蒜及當季捕撈的吻仔魚，湯品鮮甜、暖胃又滿足。好吃的蒜香炒紫菜，以蒜頭爆香，加入大骨熬製高湯與紫菜快速翻炒，香氣四溢，是一道下飯又營養的家常料理。這些簡單又富有漁村風味的料理，不僅保留了紫菜的鮮美，也讓食材的原始滋味直擊人心。

每年冬季到來，東北潮間帶會生長有「黑金」之稱的紫菜。圖／新北市漁業處提供
每年冬季到來，東北潮間帶會生長有「黑金」之稱的紫菜。圖／新北市漁業處提供
紫菜吻仔魚湯。圖／新北市漁業處提供
紫菜吻仔魚湯。圖／新北市漁業處提供

創意料理 漁民

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