觀光署推動永續旅宿 首波將與高鐵及百家旅宿合作

為持續強化旅宿業實踐永續旅遊，交通部觀光署首次媒合碳足跡揭露的公共運具及綠色永續旅宿，以旅宿網作為行銷推廣介面，建置「住宿 x 低碳運具」優惠專區，由政府部門、交通運輸單位及旅宿業協力形塑永續旅宿，自12月4日起，與台灣高鐵、超過百家以上的旅宿業展開第1波合作。

台灣高鐵公司自103年底取得旅客運輸服務產品類別「碳標籤」以來，已十年有成，均達成減碳量3%以上的承諾，獲得「減量標籤證書」，在高鐵票證、APP及網站上主動揭露旅客運輸碳足跡資料，提供民眾低碳運輸服務成效卓著。因此，為呼應全球永續趨勢，跨域合作發揮最大效益，觀光署與台灣高鐵、旅宿業三方首度共同打造永續旅宿的優惠活動，由台灣高鐵募集綠色永續旅館，透過合作旅館提供住房優惠及高鐵飯店聯票活動，引導旅客在旅館官網選購相關綠色方案，並在旅宿網「住宿 x 低碳運具」及「優宿專區」同步揭露相關優惠資訊，以利旅客在規劃遊程的同時，也共同實踐永續行動。

另外，觀光署為持續推動旅宿業永續經營管理，與國際接軌，今年積極辦理旅宿業永續發展推廣作業，並與環境部共同宣導114年1月1日開始實施的「一次用旅宿用品限制使用」政策，以及經濟部合作向旅宿業說明節能設備補助申請方式等；同時也鼓勵旅宿業取得國內外永續、節能減碳、綠色環保等相關認（驗）證、證書或標章，提供80%以內的補助費用，最高可補助至新臺幣10萬元。

今年因應產業永續趨勢，陸續辦理好客民宿遴選活動初階課程、觀光旅館及旅館業中階經理人訓練課程，更在本年11月首度為旅宿業量身打造，舉辦永續旅宿種子培訓及座談會，以強化旅宿業品牌形象、市場競爭力，引導旅宿業認識永續相關認證系統。

觀光署表示，現今全球掀起永續旅遊新浪潮，除持續推動旅宿業自身的永續行動外，也將適時串聯低碳運輸服務，在今年首次與台灣高鐵跨領域合作，共同響應永續旅遊，並在旅宿網打造「住宿 x 低碳運具」專區，明年則預計與即將取得「旅客運輸服務碳足跡標籤使用權」的國營臺鐵合作，以整合更多碳足跡揭露的公共運具及綠色永續旅宿，擴大國內永續旅宿的量能，提供旅客更為多元的選擇，鼓勵旅客使用低碳運輸工具及住宿服務，與業者攜手建構低碳的旅遊環境。