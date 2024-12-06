偏鄉計畫預計1個月內修訂完成 邱泰源重申3原則

衛福部偏鄉計畫屢遭質疑替「波波牙醫」開實習後門。部長邱泰源今天重申修訂計畫3原則包括加強巡迴醫療、精進設備、保障薪資，另將研擬回鄉獎勵，及沒有外國學歷畢業生實習機會。

本土小牙醫聯盟先前質疑衛生福利部偏鄉計畫替波波牙醫開實習後門，行政院長卓榮泰日前邀請本土小牙醫聯盟與會對談後，昨天提出3要求精進偏鄉計畫，衛福部允1個月內完成修訂。

邱泰源今天上午出席「跨域齊心．部醫永續」記者會前接受媒體聯訪時再次說明修訂重點，首先是加強巡迴醫療量能，將現有的健保補助，加上偏鄉計畫經費，增加人力，鼓勵由相同牙醫師提供連貫性的服務，「當然一定是有執照的牙醫師」。

再來就是精進器材設備，邱泰源說明，醫師的專業能力有多少，都會儘量補助設備，讓醫師可以做更多事情，提供更完整服務，希望偏鄉居民可以得到跟都市一樣水準的治療。

邱泰源表示，第3是鼓勵有執照的本國籍醫師到55個沒有牙醫鄉鎮，正研究如何保障薪資，盼提高到偏鄉服務意願，尤其是55個無牙醫鄉鎮出生的小孩，就讀本國牙醫學系，將來有願意回鄉，將進一步擬出鼓勵辦法，如獎學金等，這中間不會有任何國外學歷畢業生實習的機會。