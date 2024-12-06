快訊

北市驚傳國中生持美工刀恐嚇同學 家長著急「我的孩子要自己救」

蛋白區也愈買愈小！雙北這區最慘、5年少8坪

梁文傑撇指名譴責宋思瑤 蕭旭岑：全台皆知民進黨霸凌

聽新聞
0:00 / 0:00

環團籲彭啟明落實零廢棄政策 並承諾不支持興建焚化廠

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
環團上午舉行記者會，呼籲環境部長彭啓明落實資源循環零廢棄，並公開承諾不支持興建焚化廠。記者陳正興／攝影
環團上午舉行記者會，呼籲環境部長彭啓明落實資源循環零廢棄，並公開承諾不支持興建焚化廠。記者陳正興／攝影

環團看守台灣協會、荒野保護協會、海洋公民基金會、名間鄉與鄰近鄉鎮居民、澎湖公民上午在立法委員林淑芬陪同下舉行記者會。針對南投焚化爐興建問題，環團代表表示，蓋焚化爐解決垃圾問題是飲鴆止渴，會產生更多更難解決的有害飛灰與底渣，應落實資源循環零廢棄政策，從源頭減量、做好分類回收與循環利用，才能真正解決垃圾問題。

南投名間鄉反焚自救會成員以及鄰近鄉鎮居民、澎湖公民與海洋公民基金會認為，由於南投縣地理條件不利空污擴散，應積極落實廚餘回收及源頭減量，並加強資源回收，剩餘垃圾可由其他縣市代燒。

環團指出為達成2050年淨零排放的目標，我國以「十二項關鍵戰略」來整合跨部會資源，制定行動計畫，其中二項戰略為「資源循環零廢棄」、「淨零綠生活」皆是以減少廢棄物為目標，因此這兩項若徹底執行，未來廢棄物產生量勢必可以逐年減少。為解決垃圾山問題增建焚化爐，未來為了營運順利，反而助長垃圾增量與減廢不力。推行廚餘回收、源頭減量及再利用技術，可騰出大量焚化量能處理陳年的垃圾山，絕對不是問題。政府應負起守護環境與居民健康，杜絕「焚化解決一切」迷思，興建新焚化爐則無必要。

南投縣 焚化爐 環團

延伸閱讀

雙喜臨門 金門航空站獲空側認證及績優公廁特優肯定

水溝成菸灰缸？逾8成民眾支持向菸商徵收處理費 環境部允研擬

強調環境部沒網軍 彭啓明：我被罵都沒人幫我說話

政府帶頭減碳 彭啓明：公部門永續長須優先推動六件事

相關新聞

太想紅？4遊客冒著低溫上合歡山 武嶺直播打麻將

武嶺是合歡山最熱門景點之一，今天上午9時，有4名遊客在武嶺亭前打麻將，雖然低溫不到10度，4人穿著厚外套開戰，甚至吸引遊...

冬季限定美味「黑金」 東北角紫菜煮湯清炒都美味

每年冬季到來，東北潮間帶會生長有「黑金」之稱的紫菜，新北市漁業處表示，紫菜不僅營養豐富，更是冬季不可錯過的漁村珍饈，不論...

想欣賞櫻花四處飛散的美景 武陵農場更改疏運管制日期

明年2月8日至9日為寒假的最後周末假期，適逢武陵農場櫻花季盛開之時， 考量屆時許多人可能在寒假尾聲時，於花季管制期前上山...

中國大陸PM2.5來襲！環境部示警「全台三處」居民注意

中國山東至上海地區12月5日至6日出現霾害，環境部6日提醒，7日東北季風增強，境外污染物將先影響離島，晚間進一步影響北部...

長照3.0後年上路 呂建德：擴大給付癌末病人等3類對象

步入超高齡社會，衛福部明年編列927億預算布建長照資源，長照2.0將於明年底結束，衛福部次長呂建德今日對外公布長照3.0...

財政部抽獎爭議 消基會：公開選號程式碼以昭公信

財政部舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」網路活動 ，消基會表示，抽獎結果令人大呼意外，也引發爭議，呼籲應公開選號程式碼以昭公信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。