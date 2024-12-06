環團籲彭啟明落實零廢棄政策 並承諾不支持興建焚化廠

環團看守台灣協會、荒野保護協會、海洋公民基金會、名間鄉與鄰近鄉鎮居民、澎湖公民上午在立法委員林淑芬陪同下舉行記者會。針對南投焚化爐興建問題，環團代表表示，蓋焚化爐解決垃圾問題是飲鴆止渴，會產生更多更難解決的有害飛灰與底渣，應落實資源循環零廢棄政策，從源頭減量、做好分類回收與循環利用，才能真正解決垃圾問題。

南投名間鄉反焚自救會成員以及鄰近鄉鎮居民、澎湖公民與海洋公民基金會認為，由於南投縣地理條件不利空污擴散，應積極落實廚餘回收及源頭減量，並加強資源回收，剩餘垃圾可由其他縣市代燒。

環團指出為達成2050年淨零排放的目標，我國以「十二項關鍵戰略」來整合跨部會資源，制定行動計畫，其中二項戰略為「資源循環零廢棄」、「淨零綠生活」皆是以減少廢棄物為目標，因此這兩項若徹底執行，未來廢棄物產生量勢必可以逐年減少。為解決垃圾山問題增建焚化爐，未來為了營運順利，反而助長垃圾增量與減廢不力。推行廚餘回收、源頭減量及再利用技術，可騰出大量焚化量能處理陳年的垃圾山，絕對不是問題。政府應負起守護環境與居民健康，杜絕「焚化解決一切」迷思，興建新焚化爐則無必要。