快訊

北市驚傳國中生持美工刀恐嚇同學 家長著急「我的孩子要自己救」

蛋白區也愈買愈小！雙北這區最慘、5年少8坪

梁文傑撇指名譴責宋思瑤 蕭旭岑：全台皆知民進黨霸凌

環團呼籲彭啓明 公開承諾不支持興建焚化廠

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
看守台灣協會、荒野保護協會、海洋公民基金會、名間鄉反焚化爐自救會及澎湖公民今召開記者會呼籲彭部長落實資源循環零廢棄，公開承諾不支持興建焚化廠。記者葉冠妤/攝影
看守台灣協會、荒野保護協會、海洋公民基金會、名間鄉反焚化爐自救會及澎湖公民今召開記者會呼籲彭部長落實資源循環零廢棄，公開承諾不支持興建焚化廠。記者葉冠妤/攝影

全台53座垃圾山問題待解，環境部長彭啟明日前曾宣示兩年內解決，並表態支持南投縣府、尊重澎湖縣府設置焚化爐。看守台灣協會、荒野保護協會、海洋公民基金會、名間鄉反焚化爐自救會及澎湖公民今召開記者會指出，只要做好廚餘以及塑膠的源頭減量、分類回收與循環利用，南投與澎湖外運垃圾可大減，全台各焚化爐餘裕量能也可增加，根本不須再蓋焚化爐，呼籲彭部長落實資源循環零廢棄，公開承諾不支持興建焚化廠。

立委林淑芬指出，據環境部數據，近年廢塑膠焚化量持續增加，從2018年的80萬噸增加到2022年的153萬噸，近乎倍增；即使是根據看守台灣保守評估，這一時期的廢塑膠焚化量也增加了11.8萬噸，而塑膠熱值為垃圾的2到4倍，等於多燒11.8萬噸廢塑膠，就少燒了23.6到47.2萬噸的垃圾。這些送到焚化爐燒的廢塑膠中，包括應該回收的平板塑膠容器、泡殼與襯墊，如果平板包材能真正被回收，就可讓焚化爐空出10到28萬噸的量能。

她說，從蔡政府到賴政府都把循環經濟掛在嘴上，但做起來卻是另外一回事，蓋焚化爐解決垃圾問題不但是飲鴆止渴，更會把循環經濟路線給攔截掉，焚化爐委外廠商為了營運、多燒垃圾，演變成搶垃圾大戰，形同鼓勵大家使用一次性廢塑膠、不用徹底做資源回收，把垃圾都丟到焚化爐處理，將後患無窮。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，10年來，新設（含興建中）的焚化爐與SRF使用設施的總體量能來到155萬噸/年，完全看不出有再興建焚化設施的急迫性與必要性。反而是迫切需要政府端出強而有力的源頭減量與循環利用作為。

謝和霖舉例，食品的鋁箔包裝袋熱值高達垃圾3倍，其燃燒後產生的氧化鋁大多存在於底渣中，佔底渣1成以上，表示每年有2.5到3萬噸的鋁箔袋被丟到垃圾中，現在也已經有回收再利用的技術，如能儘速公告應回收，將可使焚化爐再多出7.5到9萬噸的焚化量能。光是努力把平板包材、尿布、鋁箔包裝袋的回收做好，就可讓焚化爐空出67.5到87萬噸/年的量能，比台南一年焚化處理量50萬噸還多，接近新北三座焚化廠處理量90萬噸，是南投與澎湖垃圾焚化需求的6、7倍。

南投縣名間鄉長陳翰立說，決定改採焚化爐的決策及選址過程，沒有進行整體環境評估，連一場公聽會都沒有，而且預定場址旁邊就是國小，又鄰近濁水溪沖積扇地下水補注區，焚化爐設在此地，小朋友會受到含重金屬與戴奧辛的空汙影響，除此，名間鄉是南投縣稻米、紅龍果等農產大宗的生產基地，茶葉產量更占全台手搖飲供給6成以上，難道全台民眾都要喝受汙染的手搖飲嗎？

荒野保護協會議題專員黃嘉瑩說，近10年新增垃圾焚化與垃圾燃料化設施量能充足，遠超過南投與澎湖垃圾焚化需求，推行廚餘回收、廢棄物源頭減量及資源循環利用，可騰出大量焚化量能處理陳年垃圾山，絕對不是問題。政府應負起守護環境與居民健康，杜絕「焚化解決一切」迷思。

南投縣 澎湖縣 焚化爐

延伸閱讀

雙喜臨門 金門航空站獲空側認證及績優公廁特優肯定

水溝成菸灰缸？逾8成民眾支持向菸商徵收處理費 環境部允研擬

強調環境部沒網軍 彭啓明：我被罵都沒人幫我說話

政府帶頭減碳 彭啓明：公部門永續長須優先推動六件事

相關新聞

太想紅？4遊客冒著低溫上合歡山 武嶺直播打麻將

武嶺是合歡山最熱門景點之一，今天上午9時，有4名遊客在武嶺亭前打麻將，雖然低溫不到10度，4人穿著厚外套開戰，甚至吸引遊...

冬季限定美味「黑金」 東北角紫菜煮湯清炒都美味

每年冬季到來，東北潮間帶會生長有「黑金」之稱的紫菜，新北市漁業處表示，紫菜不僅營養豐富，更是冬季不可錯過的漁村珍饈，不論...

想欣賞櫻花四處飛散的美景 武陵農場更改疏運管制日期

明年2月8日至9日為寒假的最後周末假期，適逢武陵農場櫻花季盛開之時， 考量屆時許多人可能在寒假尾聲時，於花季管制期前上山...

中國大陸PM2.5來襲！環境部示警「全台三處」居民注意

中國山東至上海地區12月5日至6日出現霾害，環境部6日提醒，7日東北季風增強，境外污染物將先影響離島，晚間進一步影響北部...

長照3.0後年上路 呂建德：擴大給付癌末病人等3類對象

步入超高齡社會，衛福部明年編列927億預算布建長照資源，長照2.0將於明年底結束，衛福部次長呂建德今日對外公布長照3.0...

財政部抽獎爭議 消基會：公開選號程式碼以昭公信

財政部舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」網路活動 ，消基會表示，抽獎結果令人大呼意外，也引發爭議，呼籲應公開選號程式碼以昭公信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。