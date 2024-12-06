環團呼籲彭啓明 公開承諾不支持興建焚化廠

全台53座垃圾山問題待解，環境部長彭啟明日前曾宣示兩年內解決，並表態支持南投縣府、尊重澎湖縣府設置焚化爐。看守台灣協會、荒野保護協會、海洋公民基金會、名間鄉反焚化爐自救會及澎湖公民今召開記者會指出，只要做好廚餘以及塑膠的源頭減量、分類回收與循環利用，南投與澎湖外運垃圾可大減，全台各焚化爐餘裕量能也可增加，根本不須再蓋焚化爐，呼籲彭部長落實資源循環零廢棄，公開承諾不支持興建焚化廠。

立委林淑芬指出，據環境部數據，近年廢塑膠焚化量持續增加，從2018年的80萬噸增加到2022年的153萬噸，近乎倍增；即使是根據看守台灣保守評估，這一時期的廢塑膠焚化量也增加了11.8萬噸，而塑膠熱值為垃圾的2到4倍，等於多燒11.8萬噸廢塑膠，就少燒了23.6到47.2萬噸的垃圾。這些送到焚化爐燒的廢塑膠中，包括應該回收的平板塑膠容器、泡殼與襯墊，如果平板包材能真正被回收，就可讓焚化爐空出10到28萬噸的量能。

她說，從蔡政府到賴政府都把循環經濟掛在嘴上，但做起來卻是另外一回事，蓋焚化爐解決垃圾問題不但是飲鴆止渴，更會把循環經濟路線給攔截掉，焚化爐委外廠商為了營運、多燒垃圾，演變成搶垃圾大戰，形同鼓勵大家使用一次性廢塑膠、不用徹底做資源回收，把垃圾都丟到焚化爐處理，將後患無窮。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，10年來，新設（含興建中）的焚化爐與SRF使用設施的總體量能來到155萬噸/年，完全看不出有再興建焚化設施的急迫性與必要性。反而是迫切需要政府端出強而有力的源頭減量與循環利用作為。

謝和霖舉例，食品的鋁箔包裝袋熱值高達垃圾3倍，其燃燒後產生的氧化鋁大多存在於底渣中，佔底渣1成以上，表示每年有2.5到3萬噸的鋁箔袋被丟到垃圾中，現在也已經有回收再利用的技術，如能儘速公告應回收，將可使焚化爐再多出7.5到9萬噸的焚化量能。光是努力把平板包材、尿布、鋁箔包裝袋的回收做好，就可讓焚化爐空出67.5到87萬噸/年的量能，比台南一年焚化處理量50萬噸還多，接近新北三座焚化廠處理量90萬噸，是南投與澎湖垃圾焚化需求的6、7倍。

南投縣名間鄉長陳翰立說，決定改採焚化爐的決策及選址過程，沒有進行整體環境評估，連一場公聽會都沒有，而且預定場址旁邊就是國小，又鄰近濁水溪沖積扇地下水補注區，焚化爐設在此地，小朋友會受到含重金屬與戴奧辛的空汙影響，除此，名間鄉是南投縣稻米、紅龍果等農產大宗的生產基地，茶葉產量更占全台手搖飲供給6成以上，難道全台民眾都要喝受汙染的手搖飲嗎？

荒野保護協會議題專員黃嘉瑩說，近10年新增垃圾焚化與垃圾燃料化設施量能充足，遠超過南投與澎湖垃圾焚化需求，推行廚餘回收、廢棄物源頭減量及資源循環利用，可騰出大量焚化量能處理陳年垃圾山，絕對不是問題。政府應負起守護環境與居民健康，杜絕「焚化解決一切」迷思。