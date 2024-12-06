快訊

北市驚傳國中生持美工刀恐嚇同學 家長著急「我的孩子要自己救」

蛋白區也愈買愈小！雙北這區最慘、5年少8坪

梁文傑撇指名譴責宋思瑤 蕭旭岑：全台皆知民進黨霸凌

聽新聞
0:00 / 0:00

南高屏首推TPASS通勤「季票」！ 買一次可連搭90天

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南高屏首推TPASS通勤「季票」，買一次連搭90天。圖／台南市交通局提供
南高屏首推TPASS通勤「季票」，買一次連搭90天。圖／台南市交通局提供

為了因應民眾需求，南市府交通局與高雄、屏東聯手MeNGo團隊，即日起推出TPASS「季票」服務，即日起台南現有的299、399、999三種月票方案都可一次購買90天，方便長期使用TPASS月票的通勤、通學族。

台南市交通局長王銘德表示，市長黃偉哲為提供市民物美價廉公共運輸服務，全力響應行政院通勤月票，南高屏3縣市包括299、399、999三種月票方案銷售數量已超過30萬筆，更指示交通局要讓購票、使用愈來愈智慧便民。

王銘德指出，經調查月票回購率逾六成，顯然已成為長期通勤通學必備，因此特別貼心讓通勤組不必再每月回購，即日起在所有通路上架，可直接購買三個月份的「季票」。

王銘德指出，台南TPASS現有台南境內299、399及南高屏999三個方案，均同步上架「季票」，包含MeNGo官網及APP、TPASSxMeNGo機、ibon、iPASS MONEY APP及台鐵售票櫃台等，均可購買，操作方式和一般月票相同，購買一次就可連續使用90天，相當適合固定、長期通勤族群選購。

交通局指出，為了增加購買TPASS通勤月票的方便性，不斷精進月票服務，在台南轉運站、麻豆轉運站、關廟轉運站及新營轉運站推出自助服務「TPASSxMeNGo機」，也與一卡通公司推出「iPASS MONEY APP」，結合手機NFC功能提供線上購買方案、過卡及退票全方位服務功能，歡迎通勤族多加利用。

公共運輸處長吳俁之說，即日起至今年底使用iPASS MONEY APP購買月票或季票，並完成過卡的民眾，每次皆可獲得10元回饋金（將於次月15日前轉入iPASS MONEY電支帳戶，會員須於過卡當月底前完成註冊iPASS MONEY電支帳戶）。詳細資訊可洽MeNGo官網一卡通官網查詢。

如有購買月票、季票方案問題或其他諮詢事項，可透過客服專線電話4498399（手機撥打請加02）由專人服務解答。

TPASS 一卡通 台南

延伸閱讀

南高屏TPASS推出「90天季票服務」 減少民眾購票次數

南高屏TPASS推出季票 買一次使用90天

北竿醫師看診受船班影響縮短1小時 衛福局擬調整方案

基隆客運1032基隆─南港延駛安樂區 12/2上路通勤方便

相關新聞

墾丁凱撒雙12優惠快閃！住一晚只要1,212元

雙12購物節快到了，墾丁凱撒大飯店即日起至12月13日推出「1212年終盛典」優惠活動，四人同行享用發現西餐廳自助晚餐、...

「純白聖誕節市集」限時2天花博登場！70家美食與文創攤位逛到飽，還有DJ音樂與手作活動

台北冬季必訪的「有趣市集－純白聖誕節」將於12月7日（六）與12月8日（日）在圓山花博花海廣場浪漫登場，現場免費入場，帶來超過70家特色攤位，融合美食、文創及手作課程，為民眾打造最夢幻的耶誕體驗。更有現場DJ播放耶誕金曲串燒，為活動增添歡樂氛圍，邀請讀者一起沉浸在節日的美好時光。

史努比粉絲好嗨！ 2025澎湖國際海上花火節 攜手合作「史努比75週年」精彩可期

史努比粉絲好嗨！ 2025澎湖國際海上花火節 攜手「史努比75週年」精彩可期

阿聯酋航空首架A350-900亮相 2025首航愛丁堡開啟新紀元

阿聯酋航空首架空中巴士A350-900客機正式亮相，並將於2025年1/3執飛杜拜至愛丁堡的商用航班。

改裝暫停營業！ 32年台東「知本老爺大改造」明年2/10啟動 餐券、泡湯券延7個月有效

改裝暫停營業！ 32年台東「知本老爺大改造」明年2/10啟動 餐券、泡湯券延7個月有效

300秒煙火秀點亮夜空！ 海綿寶寶、派大星現身新竹「青草湖派對」 5大親子同遊打卡點必拍

300秒煙火秀點亮夜空！ 海綿寶寶、派大星現身新竹「青草湖派對」 5大親子同遊打卡點必拍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。