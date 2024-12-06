南高屏首推TPASS通勤「季票」！ 買一次可連搭90天

為了因應民眾需求，南市府交通局與高雄、屏東聯手MeNGo團隊，即日起推出TPASS「季票」服務，即日起台南現有的299、399、999三種月票方案都可一次購買90天，方便長期使用TPASS月票的通勤、通學族。

台南市交通局長王銘德表示，市長黃偉哲為提供市民物美價廉公共運輸服務，全力響應行政院通勤月票，南高屏3縣市包括299、399、999三種月票方案銷售數量已超過30萬筆，更指示交通局要讓購票、使用愈來愈智慧便民。

王銘德指出，經調查月票回購率逾六成，顯然已成為長期通勤通學必備，因此特別貼心讓通勤組不必再每月回購，即日起在所有通路上架，可直接購買三個月份的「季票」。

王銘德指出，台南TPASS現有台南境內299、399及南高屏999三個方案，均同步上架「季票」，包含MeNGo官網及APP、TPASSxMeNGo機、ibon、iPASS MONEY APP及台鐵售票櫃台等，均可購買，操作方式和一般月票相同，購買一次就可連續使用90天，相當適合固定、長期通勤族群選購。

交通局指出，為了增加購買TPASS通勤月票的方便性，不斷精進月票服務，在台南轉運站、麻豆轉運站、關廟轉運站及新營轉運站推出自助服務「TPASSxMeNGo機」，也與一卡通公司推出「iPASS MONEY APP」，結合手機NFC功能提供線上購買方案、過卡及退票全方位服務功能，歡迎通勤族多加利用。

公共運輸處長吳俁之說，即日起至今年底使用iPASS MONEY APP購買月票或季票，並完成過卡的民眾，每次皆可獲得10元回饋金（將於次月15日前轉入iPASS MONEY電支帳戶，會員須於過卡當月底前完成註冊iPASS MONEY電支帳戶）。詳細資訊可洽MeNGo官網或一卡通官網查詢。

如有購買月票、季票方案問題或其他諮詢事項，可透過客服專線電話4498399（手機撥打請加02）由專人服務解答。