想欣賞櫻花四處飛散的美景 武陵農場更改疏運管制日期

明年2月8日至9日為寒假的最後周末假期，適逢武陵農場櫻花季盛開之時， 考量屆時許多人可能在寒假尾聲時，於花季管制期前上山賞櫻花，勢必湧入人、車潮，農場決定更改疏運管制日期， 管制時間由明年2月8日至2月23日止，共16天，不再延長。

武陵農場指出，每年武陵農場櫻花季疏運管制期約在前三個月公告，考量到明年櫻花季2月8日至9日為寒假的最後一個周末假期，遊客可能在寒假尾聲於管制期前衝一波，造成人、車潮湧入，為方便遊客規畫明年度賞櫻遊程，今日正式宣告將管制期提前至2月8日，結束日期仍訂為2月23日，籲想要上山賞櫻的旅客可以提早準備了。

武陵農場說，每年2月份櫻花季開放農場住宿及露營區網路訂位，分別於前一年11月1日早上8點半及12月1日早上8點開的始預訂，且都是以秒殺的速度額滿，而已完成確認訂位旅客，可在明年1月分下載車輛通行證；其餘遊客仍可透過公共運輸或團客預約入園賞櫻；為利於櫻花季疏運管制順暢，因此決定提前更改公告疏運管制期間。