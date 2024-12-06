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想欣賞櫻花四處飛散的美景 武陵農場更改疏運管制日期
明年2月8日至9日為寒假的最後周末假期，適逢武陵農場櫻花季盛開之時， 考量屆時許多人可能在寒假尾聲時，於花季管制期前上山賞櫻花，勢必湧入人、車潮，農場決定更改疏運管制日期， 管制時間由明年2月8日至2月23日止，共16天，不再延長。
武陵農場指出，每年武陵農場櫻花季疏運管制期約在前三個月公告，考量到明年櫻花季2月8日至9日為寒假的最後一個周末假期，遊客可能在寒假尾聲於管制期前衝一波，造成人、車潮湧入，為方便遊客規畫明年度賞櫻遊程，今日正式宣告將管制期提前至2月8日，結束日期仍訂為2月23日，籲想要上山賞櫻的旅客可以提早準備了。
武陵農場說，每年2月份櫻花季開放農場住宿及露營區網路訂位，分別於前一年11月1日早上8點半及12月1日早上8點開的始預訂，且都是以秒殺的速度額滿，而已完成確認訂位旅客，可在明年1月分下載車輛通行證；其餘遊客仍可透過公共運輸或團客預約入園賞櫻；為利於櫻花季疏運管制順暢，因此決定提前更改公告疏運管制期間。
武陵農場並表示，每年櫻花季櫻花四處紛飛，被稱為是「上帝遺留台灣的調色盤」，園區更是四季繁花似錦，坐擁美麗山水優質環境，遊客於非管制期期間，可多加利用電子門票購票入場；採取人潮分流，武陵農場收費票亭24HR營業，遊客可規畫提早入場，避免尖峰時刻入場人車數眾多。
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