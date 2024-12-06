中國大陸PM2.5來襲！環境部示警「全台三處」居民注意

中國山東至上海地區12月5日至6日出現霾害，環境部6日提醒，7日東北季風增強，境外污染物將先影響離島，晚間進一步影響北部地區，8日則南下至中南部。

環境部綜合空氣品質監測、模式模擬及氣象預報指出，5日中國濟南至上海一帶PM2.5小時濃度達80至150微克/立方公尺，7日東北風增強，境外污染物影響北部空氣品質，PM2.5小時濃度可能達30至45微克/立方公尺、離島地區濃度更高，達50至60微克/立方公尺。

環境部預估，明日起全台空氣品質多為普通至橘色提醒等級，離島地區短時間可能達紅色警示等級，此外，西半部沿海地區因風速較強，可能出現揚塵現象。

從8日下午起，北部地區空氣品質才會逐漸改善，但南部因處於下風處且風速較弱，污染物可能累積，空氣品質維持橘色提醒等級。

環境部已通知地方環保局啟動應變措施，包括要求大型工廠加強防制設備操作；督促營建工地強化污染防制；執行交通熱區柴油車及老舊車輛攔檢作業；在揚塵多發區域進行水覆蓋處理。

環境部建議，民眾在空氣品質不佳期間應減少外出，外出時佩戴口罩並儘量使用大眾運輸工具。