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長照3.0後年上路 呂建德：擴大給付癌末病人等3類對象

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部次長呂建德於醫務社會工作協會研討會中聽取第一線社工對長照3.0政策提出建言。記者林琮恩／攝影
衛福部次長呂建德於醫務社會工作協會研討會中聽取第一線社工對長照3.0政策提出建言。記者林琮恩／攝影

步入超高齡社會，衛福部明年編列927億預算布建長照資源，長照2.0將於明年底結束，衛福部次長呂建德今日對外公布長照3.0政策方向。他表示，長照3.0將於2026年至2036年實施，並將擴大給付對象，納入腦中風、癌症末期病人，與取得永久居留權且符合勞動部中階技術人力者。

目前長照服務對象包括經評估長照需要等級2級以上的65歲以上老人、55歲以上原住民、失智症者、失能身心障礙者。呂建德說，長照3.0研擬放寬給付資格，經醫師診斷為腦中風，且失能影響日常生活者，經醫師診斷為癌症末期，預期壽命低於6個月的失能病人，及符合勞動部中階技術人力條件，取得永久居留權的外籍專業人才，均可申請長照給付。

呂建德說，長照3.0主軸包括擴大預算、引進新南向人力、導入科技3大重點，著重於社區據點擴建，強化安寧緩和醫療等靈性照顧，並加強資源布建，112年長照涵蓋率為80.19%，113年年度目標為83%，後續已設定中程目標為85%，長程目標為87%。

目前全台村、里戶政單位共7819處，社區照顧關懷據點共4949處，涵蓋率約63%。為提升長照涵蓋率，衛福部將廣設社區關懷據點，及巷弄長照站等，預計8年內讓每個村里均有關懷據點，並推動涵蓋12堂課的靈性關懷課程，協助長者正向面對死亡。

呂建德表示，社區資源是台灣獨有，可因應長照的重要資源，考量長者供餐、慢性病患特殊飲食需求，將依據年初通過的「營養及飲食促進法」，在每個社區均聘用一位社區營養師，輔導社區據點及餐飲業者，推動質地調整飲食。

呂建德強調，照護人力是長照3.0關注重點，全球面臨大缺工，未來勞動力只會愈來愈少，除提升本國籍照服員津貼，增加留任意願外，將推動新南向產學合作國際專班，招募國外學生來台就讀長照科系，畢業後至住宿式長照機構服務至少3年，現已開始試辦；另規畫讓通過語言、專業技術認定，或在台灣取得副學士以上的外籍中階技術人力，投入團體家屋、失智症專區照顧失智者。

「賴清德總統強調，長照資源應關注夜間、重度失能者照護。」呂建德表示，長照3.0擬納入公有建物全時照顧計畫，預計推動試辦計畫，利用公有建物提供當地失能者24小時全時照顧，服務對象針對有密集照顧需求，且非高度醫療需要者，費用採部分負擔，依是否具低收、中低收等福利身份，每人每月至多要付2萬元。

呂建德表示，目前長照3.0政策輪廓已出爐，將持續聽取各界意見調整，預計明年2月底前完成意見蒐集，進入預算編列階段，讓相關政策準時在2026年上路，實施期間為10年，至2036年底落日。至於是否採用長照保險制，目前仍規畫，待服務布建完整後再行討論，避免民眾繳了保費卻買不到長照資源。

人力 呂建德 長照

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