長照3.0後年上路 呂建德：擴大給付癌末病人等3類對象

步入超高齡社會，衛福部明年編列927億預算布建長照資源，長照2.0將於明年底結束，衛福部次長呂建德今日對外公布長照3.0政策方向。他表示，長照3.0將於2026年至2036年實施，並將擴大給付對象，納入腦中風、癌症末期病人，與取得永久居留權且符合勞動部中階技術人力者。

目前長照服務對象包括經評估長照需要等級2級以上的65歲以上老人、55歲以上原住民、失智症者、失能身心障礙者。呂建德說，長照3.0研擬放寬給付資格，經醫師診斷為腦中風，且失能影響日常生活者，經醫師診斷為癌症末期，預期壽命低於6個月的失能病人，及符合勞動部中階技術人力條件，取得永久居留權的外籍專業人才，均可申請長照給付。

呂建德說，長照3.0主軸包括擴大預算、引進新南向人力、導入科技3大重點，著重於社區據點擴建，強化安寧緩和醫療等靈性照顧，並加強資源布建，112年長照涵蓋率為80.19%，113年年度目標為83%，後續已設定中程目標為85%，長程目標為87%。

目前全台村、里戶政單位共7819處，社區照顧關懷據點共4949處，涵蓋率約63%。為提升長照涵蓋率，衛福部將廣設社區關懷據點，及巷弄長照站等，預計8年內讓每個村里均有關懷據點，並推動涵蓋12堂課的靈性關懷課程，協助長者正向面對死亡。

呂建德表示，社區資源是台灣獨有，可因應長照的重要資源，考量長者供餐、慢性病患特殊飲食需求，將依據年初通過的「營養及飲食促進法」，在每個社區均聘用一位社區營養師，輔導社區據點及餐飲業者，推動質地調整飲食。

呂建德強調，照護人力是長照3.0關注重點，全球面臨大缺工，未來勞動力只會愈來愈少，除提升本國籍照服員津貼，增加留任意願外，將推動新南向產學合作國際專班，招募國外學生來台就讀長照科系，畢業後至住宿式長照機構服務至少3年，現已開始試辦；另規畫讓通過語言、專業技術認定，或在台灣取得副學士以上的外籍中階技術人力，投入團體家屋、失智症專區照顧失智者。

「賴清德總統強調，長照資源應關注夜間、重度失能者照護。」呂建德表示，長照3.0擬納入公有建物全時照顧計畫，預計推動試辦計畫，利用公有建物提供當地失能者24小時全時照顧，服務對象針對有密集照顧需求，且非高度醫療需要者，費用採部分負擔，依是否具低收、中低收等福利身份，每人每月至多要付2萬元。

呂建德表示，目前長照3.0政策輪廓已出爐，將持續聽取各界意見調整，預計明年2月底前完成意見蒐集，進入預算編列階段，讓相關政策準時在2026年上路，實施期間為10年，至2036年底落日。至於是否採用長照保險制，目前仍規畫，待服務布建完整後再行討論，避免民眾繳了保費卻買不到長照資源。