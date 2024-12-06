長庚教授新技術克服頭頸癌植牙張口不全 獲國家新創獎

長庚醫院研究顯示，頭頸癌患者張口受限，是無法順利完成植牙重建的主要原因，進而導致咀嚼困難，影響營養攝取，誘發營養不良和體重下降等問題，嚴重衝擊生活品質。

林口長庚醫院教授黃意方團隊研發「頭頸癌植牙重建克服張口受限免印模之數位贋復精準套件」，有效解決上述問題，使口腔重建變得更容易，也讓患者重拾食物香氣在口中綻放的美妙感覺不是夢，因極具臨床應用價值，榮獲年度國家新創獎，黃意中也這屆台灣醫療科技展舉辦講座和大家分享。

黃意方指出，根據長庚醫院過去完成的頭頸癌複雜性口腔重建案例經驗，患者因為張口受限，常導致無法接受傳統印模完成義齒的製作，許多患者甚至為此還需接受額外的整形外科手術來增加張口度，以利完成口腔重建恢復咀嚼功能。但手術對於許多頭頸癌患者而言身心極度受煎熬，導致很多患者因此無法如願完成植牙贋復重建，也不能恢復口腔功能，雖然生命得以延續，卻無法得到理想的生活品質。

黃意中說，目前所有市售的植牙贋復套件螺絲開口都位於咬合面，所以患者才需有較大張口度，容納固定螺絲的固鎖器，一旦張口受限，患者往往無法順利完成植牙義齒的製作。為了應對這項挑戰，她的團隊利用電腦輔助設計輸出（CAD/CAM）系統，製作出客製化雙翼植牙贋復套件，透過改變市售原廠零件螺絲開孔的位置，從咬合面延伸至頰側面，減少張口需求，使得植牙螺絲固鎖器能從側方進出，成功克服患者的張口度限制。

她強調這個套件的另一項創新設計，在於套件兩側加上側翼橫桿，於口內輕鬆定位植體之間的相對位置，且透過口外焊接技術，將數個雙翼植牙贋復套件連結後作為義齒內部支架使用，再輸出全陶瓷數位義齒黏著於支架上。

黃意方指出，有一位63歲的口腔癌患者賴接受腫瘤切除，及下顎重建手術後，同樣出現牙關緊閉的問題，使得植牙修復過程變得更加困難。經與病患討論後採用這個數位贋復精準套件，一個月內順利完成複雜植牙贋復重建治療；接下來定期追蹤後，患者並未出現植牙螺釘鬆脫、植體鬆動、假體斷裂等併發症，咀嚼能力和生活品質也得到顯著改善。