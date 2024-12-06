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武陵農場114年櫻花季管制 提前至2/8啟動

中央社／ 台中6日電

武陵農場114年櫻花季管制期原本從2月10日到23日為止，由於2月8日到9日是寒假尾聲，武陵農場今天公布，櫻花季管制期提前從明年2月8日啟動。

明年想要上山賞櫻的旅客可以提早準備了，為方便遊客規劃明年度賞櫻遊程，武陵農場為使櫻花季疏運管制順暢，今天宣告將管制期提前至明年2月8日，結束日期仍訂為2月23日，不再延長。

每年武陵農場的櫻花季疏運管制期約在前3個月公告，尤其明年櫻花季2月8日至9日為寒假的最後一個週末假期，考量許多人可能在寒假尾聲於管制期前衝一波，造成人、車潮湧入，農場表示，因此決定將管制期提前至2月8日開始。

武陵農場指出，但管制期仍到明年2月23日止，不再延長。並決定更改公告疏運管制期間，疏運管制期間將由明年2月8日至2月23日止，共16天。

武陵農場表示，每年2月份櫻花季的住宿及露營區網路訂位，分別於前一年11月1日上午8時30分及12月1日上午8時開放，均是以秒殺速度額滿，已確認訂位旅客可在1月份下載車輛通行證；其餘遊客仍可透過公共運輸或團客預約入園賞櫻。

武陵農場也特別提醒，114年櫻花季管制日期已更改訂為2月8日至23日止，共16天；於非管制期期間，可多加利用電子門票購票入場；人潮分流，武陵農場收費票亭24小時營業，遊客可規劃提早入場，避免尖峰時刻入場人車數眾多。

寒假 櫻花季 武陵農場

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