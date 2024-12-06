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財政部抽獎爭議 消基會：公開選號程式碼以昭公信

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
消基會呼籲日後政府機關或業界舉辦抽獎活動，應主動公開選號程式碼，且保留若干時間，一旦有人提出質疑，將有證可循，可有效化解爭議，更進一步建立公正、透明的形象。圖／消基會提供
消基會呼籲日後政府機關或業界舉辦抽獎活動，應主動公開選號程式碼，且保留若干時間，一旦有人提出質疑，將有證可循，可有效化解爭議，更進一步建立公正、透明的形象。圖／消基會提供

財政部舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」網路活動 ，消基會表示，抽獎結果令人大呼意外，也引發爭議，呼籲應公開選號程式碼以昭公信。

為鼓勵消費者力行發票無紙化，財政部從6月6日至9月30日舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」網路活動，共分3期，每期結束後辦理抽獎，並於10月25日進行終極抽獎。總獎金與獎品超過215萬，其中包括有MacBook、iPad、iPhone、Dyson洗地吸塵器等獎品，吸引很多消費者參加。

消基會指出，抽獎結果令人大呼意外，因為有「4個幸運兒」直接帶走8項大獎；從得獎名單顯示，陳Ｏ祥在第1期抽獎中了iPhone 15 Pro，又於終極抽獎得到另一支iPhone 15 Pro；吳Ｏ玹於第1期得到飲水機，於終極得到洗地吸塵器；梁Ｏ邦於第1期得到自行車，於終極得到MacBook Pro；高Ｏ君於第2期得到iPad Pro，於終極又中了1部iPad Pro，消息一出，群眾譁然。

消基會指出，政府舉辦的抽獎活動最重要的是公開、公正、透明。雖然財政部在爭議發生後的後續新聞說明強調，承辦廠商係參酌本活動目的撰寫抽獎程式，其未依一般隨機抽獎方式（即積極參加者享有較多抽獎機會，每次抽獎機會均享相同中獎機率），而採調高積極參與者的權數值及給予優先抽獎機會、調整系統產生亂數的區間、以該亂數與參與者的權數值比大小等方式，希望提高積極參與者的中獎率，以提升民眾對雲端發票的黏著度。

然而，消基會指出，於11月15日至30日間，以LINE官方與Google表單進行消費者問卷調查，在537份有效問卷中，有75.4％的消費者認為財政部進行的「雲端種樹趣e起集點樹」網路活動的事後說明是不能讓人信服的。

消基會建議財政部，應公布本次抽獎程式的選號程式碼，並將程式碼交由多個第三方檢測其亂數產生器的隨機性，以昭公信，進一步平息滾滾而來的質疑聲浪。

消基會呼籲日後政府機關或業界舉辦抽獎活動，應以此次活動為鑑，主動公開選號程式碼，且保留若干時間，一旦有人提出質疑，將有證可循，可有效化解爭議，更進一步建立公正、透明的形象。

消基會 消費者

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