今年流感季52人亡有1共同點 專家點名「3C」釀禍

台灣將邁入超高齡社會，而年長者容易成為疾病重症高風險族群，打疫苗是預防疾病的重要方法，不同於幼兒有明確的疫苗接種時程，成人可能因為沒有明確時程，加上「3C」而出現疫苗猶豫，專家呼籲，各界攜手幫助民眾深入理解預防接種的重要性，才能減少疫苗猶豫，實現疫苗對公共健康的全面保護。

上周類流感門急診就診人次超過7萬人次，預估12月中旬進入流行期，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，本流感季從10月至12月2日，已累積286例重症、52人死亡，雙雙創下10年同期最高紀錄，且死者皆未接種流感疫苗，預計疫情將在明年春節前後（1月下旬）達到高峰，屆時單周就醫人數恐超乎預期。

曾淑慧指出，65歲以上長者、學齡前幼兒、免疫保護力較差者如感染流感病毒，容易發生嚴重併發症，務必盡速接種流感疫苗，平常落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施。

針對成人的疫苗接種現況，美國、英國和澳洲等國，普遍有較完整的成人接種建議時程表，涵蓋不同年齡層和風險族群的疫苗需求，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員陳宜君指出，台灣嬰幼兒疫苗接種計畫是全球優等生，和長期政策推動、明確接種時程、公費補助、醫界公衛及教育體系聯手等有關，如同樣的模式能用於成人，尤其針對流感、肺炎鏈球菌與帶狀疱疹等疾病，不僅能提升全民健康，還能減輕醫療體系負擔。

有些民眾會有疫苗猶豫的問題，GSK葛蘭素史克藥廠台灣醫學部處長鮑鵬文表示，世界衛生組織（WHO）指出，疫苗猶豫主要受到三大因素的影響，分別是信心（Confident）、自滿（Complacency）與便利性（Convenient），統稱為「3C」。

鮑鵬文說，「信心」指的是，民眾對疫苗安全性與有效性的認知與信任不足，當疫苗相關的科學證據未能被清楚傳遞，或民眾對其了解有限時，往往會引發對接種的疑慮，甚至拒絕接種；「自滿」源自於對疾病威脅的低估、滿足於現況，一些人認為自己罹患傳染病的可能性不高，或是低估了疾病嚴重性，因而對疫苗的重要性缺乏緊迫感與警覺性；「便利性」則涉及接種過程的可及性與執行難度。若接種點分布不足、流程過於繁瑣，或是時間安排不符合民眾需求，都可能降低疫苗覆蓋率。

台灣和英國的政府代表、學者專家及企業領袖，日前在「台英創新與樂齡論壇」中，探討如何透過科技創新與健康預防，應對全球高齡化社會帶來的醫療、經濟和社會挑戰，論壇中討論健康介入、成人疫苗接種及保險創新等議題，展現跨部門合作在促進健康老化中的關鍵角色。