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3颱衝擊影響產量價漲兩倍 吃便宜棗子恐要等農曆年後

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
每年12月到隔年3月是屏東蜜棗盛產期，今年接連3颱襲擊，棗農無奈說，颱風來的特別晚，開花期遇雨影響授粉，結果不佳，影響產量，吃棗子恐要等農曆年後。記者劉星君／攝影
每年12月到隔年3月是屏東蜜棗盛產期，今年接連3颱襲擊，棗農無奈說，颱風來的特別晚，開花期遇雨影響授粉，結果不佳，影響產量，吃棗子恐要等農曆年後。記者劉星君／攝影

每年12月到隔年3月是屏東蜜棗盛產期，也是全台第二大產區，今年接連3颱襲擊，棗農無奈說，颱風來的特別晚，開花期遇雨影響授粉，結果不佳，影響產量，吃棗子要等農曆年後；高樹農會總幹事洪銘聰說，棗子拍賣市場價格與去年同期相比，漲幅2成。

密棗是屏東重要作物，以屏北地區高樹鄉種植面積最多，屏東縣蜜棗種植面佔全台3成，是第二大產區。今年接連三個颱風來襲，高樹鄉棗農林春年說，今年狀況是雨水多，颱風又來得特別晚，開花期間下雨，影響授粉，結果不佳，沒有果就沒有辦法採收，對農民來說影響很大。

50歲林春年種植蜜棗逾超過20多年，棗園有溫網室加強型水平棚架，構造採鋼樑支撐，雖挺過三個颱風侵襲，產量仍受影響，另外他也有種植在一般網室，幾乎只剩下兩成採收量。

林春年無奈說，一般網室部份，今年產量跟以往產量相比僅剩下兩成。溫網室部分，因為下雨影響光照，影響約六七成，兩相比較也深刻感受「天公伯的力量太強了」，只能以設施來做應變。

林春年說，颱風影響，產期延後，產量受影響。蜜棗品種特性來說，年前大多是雪麗棗，花期8月中旬，授粉期9月上旬，趕得及過年，但今年因颱風，雨水多，授粉晚，9月下旬10月才授粉，雪麗棗種115天，今年從開花結果到採收，恐趕不及農曆年前，恐出現搶收。

「今年價格預期會比去年高，農曆年前恐買不到」，林春年說，現在是中果期，今年若有棗子吃就不錯了，過年前恐會有搶收，外型上也會較小顆。蜜棗一年一收，今年產量減少，林春年還是忙碌穿梭果園，去除長出新芽，避免影響到正常果實吸收。

高樹鄉農會總幹事洪銘聰說，棗子受颱風影響損失約4到5成，現進入盛產期，加上農曆過年較早1月底過年，拍賣市場價格棗子價格，與去年同期漲約2成，一公斤來到290、300元，去年同期140元。

洪銘聰說，高樹棗農用棗子品種做產期調節，比較早的品種農曆年前台農13號雪麗、中葉蜜棗，農曆年過後，接續高雄12號珍愛、高雄11號珍蜜也陸續採收，市場上消費者最喜愛是11號珍蜜，約2月中旬過後維持約1個月，多汁爆漿。

洪銘聰提醒，注意品質大小，栽培管理要特別著留意，最近果實蠅也會越來越嚴重，注意蟲害影響，農曆過年前棗子較小顆。

蜜棗一年一收，今年產量減少，林春年還是忙碌穿梭果園，去除長出新芽，避免影響到正常果實吸收。記者劉星君／攝影
蜜棗一年一收，今年產量減少，林春年還是忙碌穿梭果園，去除長出新芽，避免影響到正常果實吸收。記者劉星君／攝影

屏東縣 農曆年 颱風

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