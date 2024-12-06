奪冠熱！職業棒球12月號登博客來熱搜榜冠軍 1小時賣破萬本

中華隊奪冠狂潮來襲！博客來奪冠專區熱度破表，「職業棒球 12月號」雜誌，登熱搜榜冠軍，一小時內賣破萬本。

隨著中華隊在2024年世界12強棒球賽奪冠，全台沸騰，為慶祝中華隊的卓越表現，博客來推出的奪冠專區迅速吸引讀者關注，書單中的棒球文化書籍銷量突破預期。「Team Taiwan」奪世界棒球12強賽冠軍引發的購物熱潮帶動了紀念品及書籍的銷售。

根據博客來最新熱搜關鍵字，「職業棒球 12月號」、「中華隊悠遊卡」、「職業棒球」、「無敵星星」等等均名列前茅。反映出台灣消費者對蒐藏奪冠紀念品的需求與高度關注，其中《職業棒球 12月號/2024 第513期》雜誌，球迷瘋搶，創下一小時內賣破萬本的紀錄，6小時內4萬多本銷售一空。

原本緊接在後的《職業棒球 12月號/2024 第513期》電子雜誌也迅速登上博客來即時排行榜冠軍，空，也帶動周思齊《兄弟上場（限量蓋章版，加贈「兄弟上場」刺繡布章）》登上熱銷排行榜，還有在社群平台引發熱烈討論《追尋岡村俊昭：熱血記者的台日百年棒球超級任務》同樣吸引大量讀者目光，近期不論是悠遊卡，還是本土棒球歷史及球員傳記相關的書籍全面熱銷，顯示出民眾對奪冠的感動與熱情，也反映出棒球文化的深遠影響。

博客來成立「奪冠圖書專區」，不僅是對中華隊奪冠的慶祝，也是對棒球歷史與精神的致敬。書單中包含了多本棒球相關書籍，從台日棒球巨星大谷翔平、鈴木一郎到棒球英雄王建民、周思齊、彭政閔等人的傳奇故事。博客來將持續為讀者提供豐富的棒球文化資源，讓更多人了解棒球精神與歷史，共同見證棒球的榮光。